“We hebben een ferme toek op ons doos gehad”: Red Flames likken wonden na reality check tegen Spanje

Kassandra Missipo stond nuchter voor de microfoon na de pijnlijke nederlaag tegen Spanje vanavond: "Dit is een zware teleurstelling, niemand verliest graag met 0-7."

"Het doet heel veel pijn. We hebben een ferme toek op ons doos gehad, dat is het ergste. We hebben vandaag geleerd dat de ultieme top nog wat te ver is voor ons. Het heeft geen zin om nu negatief te zijn, want we hebben tot het einde alles gegeven."

"Het was de wet van de sterkste, we kunnen ons niets verwijten. We moeten dat nu loslaten en ons voor 200% geven tegen Denemarken."

Volgende week volgt namelijk al de volgende uitdaging in deze kwalificatiecampagne voor het EK 2025: "We mogen ons daarvoor niet alle druk opleggen, we moeten samen bekijken wat vandaag verkeerd liep en dat niet herhalen tegen Denemarken."

"We waren jammer genoeg gewoon niet goed genoeg vandaag, het zal dinsdag vol erop moeten zijn", beseft Missipo.