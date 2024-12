Geen finish meer op Nokereberg: Nokere Koerse kiest resoluut voor veiligheid met nieuwe aankomstzone

Nokere Koerse trekt vanaf 2025 met een nieuwe aankomstzone resoluut de kaart van de veiligheid. De traditionele aankomst op Nokereberg moet daarvoor wijken. "Dit is de beste beslissing die de organisatie kon nemen", reageert onze commentator José De Cauwer.

Bijna even traditioneel als de aankomst op Nokereberg waren de voorbije jaren jammer genoeg de valpartijen in de afdaling richting finishstrook. Met het oog op de veiligheid heeft de organisatie er nu voor gekozen om een andere aankomstzone in te richten.

Een recht hellende aankomststrook moet de veiligheid van de renners beter garanderen. De koers zal nu finishten op een andere flank van Nokereberg, namelijk op de brede en hellende Waregemsestraat.

"Het was voor ons niet evident om deze beslissing te nemen", zegt Robrecht Bothuyne van het organisatiecomité. "We beseffen dat deze verandering wennen zal zijn voor veel wielerliefhebbers, voor wie de iconische aankomst op de kasseien van Nokere altijd bijzonder was."