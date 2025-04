Specialized opnieuw aan het feest in WB mountainbike: Blevins wint voor 2 ploegmaats

Specialized heeft ook de tweede manche in de Wereldbeker mountainbike gedomineerd. Net als vorige week eindigden 3 renners van de ploeg op het podium in Brazilië.



Dit keer ging de overwinning niet naar Victor Koretzky. De Fransman werd 6e. De overwinning was voor de Amerikaan Christopher Blevins.



In een heel spannende race hield hij het hoofd koel in de slotronde en rekende hij af met ploegmaats Vidaurre en Boichis.



Bij de vrouwen kraaide de Zweedse Jenny Rissveds victorie voor Samara Maxwell, die vorige week won.