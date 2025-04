Hoogspanning in de JPL: Club Brugge ontvangt leider Genk voor absolute kraker

Hayen: "Resultaat zal niet bepalend zijn"

Op zijn persconferentie voor de wedstrijd verwacht Nicky Hayen een wedstrijd op het scherpst van de snee. "We weten goed genoeg waar de wedstrijd om draait. We gaan niet speculeren. Het resultaat zal richtinggevend zijn, maar niet bepalend in mijn ogen."



Hayen kwam wel met goed nieuws over zijn flankverdedigers Meijer en Sabbe. Zij zijn volledig fit. Seys heeft dan weer een kleine terugval gehad en zal er nog niet bij zijn.