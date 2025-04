Ruben en Ine zagen publiek uit de bol gaan voor Lotte Kopecky: "Waarom niet elk jaar van Ronde hoofddoel maken?"

Lotte Kopecky was vandaag oppermachtig in de Ronde van Vlaanderen. Dubbel straf als je weet dat Lotte Kopecky haar focus eigenlijk op de Ardennenklassiekers ligt. Ruben en Ine pleiten er in hun analyse voor om de Ronde van Vlaanderen elk jaar als hoofddoel te stellen.

Ruben: Het is een heuglijke dag geworden. Eentje voor de geschiedenisboeken door Pogacar en Kopecky die stilaan een enorme status begint te bereiken. Als je ziet wat er hier gebeurt op het podium bij de huldiging...

Ze doet het toch maar weer. Na eigenlijk een mindere week gekend te hebben met een mindere Dwars door Vlaanderen.

Ine: Ja. Een mindere Dwars door Vlaanderen kruipt niet alleen fysiek in de kleren. Ook mentaal is het niet gemakkelijk. Het kruipt in je hoofd. Je moet je wel weer opladen voor die Ronde van Vlaanderen. Er komt gigantisch veel druk op je schouders terecht. Ze doet het toch maar weer.

Ruben: Wat me vooral opvalt bij Kopecky is de totale controle tijdens de koers. Ze heeft nooit een buitensporige inspanning geleverd. Wel mee de forcing gevoerd, maar ze heeft vandaag niet met haar krachten gewoekerd. Ze was gewoon altijd mee.

Ine: Het was eigenlijk vaker Pieterse die elke helling voor haar rekening nam. Maar op het moment dat de koers losbarstte zat Kopecky daar. De manier waarop ze haar ademhaling aan het controleren was en waarop ze links en rechts keek.

Ze had alles in de mot. Dat deed mij een beetje terugdenken aan haar WK in Glasgow. Toen had ze het ook allemaal in het vizier. Dát was de Lotte Kopecky die wij vandaag zagen, hoor.