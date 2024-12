Gert Verheyen somt fouten van Antwerp op: "Dat is niet de schuld van de trainer"

Antwerp was zondag niet op de afspraak in eigen huis tegen Charleroi (1-3). Omdat het tactisch overklast werd? Het panel van Extra Time ziet het anders en somt een reeks individuele fouten op.

"Het maakte vooral een groot verschil dat we zowel in de eerste als in de tweede helft meteen scoorden."

"We waren tactisch goed voorbereid. Ze konden met een vierkant in het midden spelen, met een ruit, met 1 zes en 3 tienen, ...."

In Extra Time doet Charleroi-coach Rik De Mil zijn versie van de feiten. "De waarheid ligt ergens in het midden", vindt hij.

Antwerp had zijn dagje niet tegen Charleroi. Het ging met 1-3 de dieperik in en na de wedstrijd zocht Toby Alderweireld naar een verklaring. "Zeker in de eerste helft werden we tactisch overklast", sprak de aanvoerder.

"Middenvelders Dennis Praet en Kobe Corbanie stonden laag", stelt Filip Joos in Extra Time.

"Zowel in balbezit als in balverlies was het een ramp", pikt Gert Verheyen in. "Ze stonden zo goed als in hun verdediging."

"Dan is het eenvoudig voor Charleroi om het middenveld in te komen en passes uit te delen zoveel je wil. Zo kom je in de problemen als tegenstander."

"Is dat tactiek? Ja, dat is tactiek, maar waarom sturen de verdedigers niet bij? Die kunnen toch wel even zeggen: "Wat staan jullie hier te doen? Ga druk zetten op het middenveld.""

"Dat is de schuld van de trainer niet", vindt Verheyen, die ook zag dat de verdediging van Antwerp niet doordekte. "Zo kon Charleroi makkelijk voetballen tussen de lijnen."

Tot slot merkt Verheyen ook een veel te vriendelijke Ayrton Costa op. "Hij gaf de bal aan Charleroi voor een inworp en Antwerp vergat vervolgens om de vrijstaande speler vast te zetten. Het zegt alles over hoe Antwerp in de match zat."