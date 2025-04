Extra Time-panel ziet geen vaste visie van refs bij duels in zestien: "Je creëert een probleem natuurlijk"

Geduw en getrek in de zestien hebben toch weer voor wat discussie gezorgd in de Jupiler Pro League. Anderlecht-speler Jan-Carlo Simic ontsnapte zondag, een dag eerder werd een goal van Union wel afgekeurd voor een aanvallende fout. Extra Time wikt en weegt de twee fases. "Het helpt als iemand misbaar maakt naar de scheidsrechter", zag Peter Vandenbempt.

Analist Frank Boeckx treedt bij. "Nee, het is naar de man lopen. Hij vertrekt en kijkt niet naar de bal. Hij komt in de eerste zone uitblokken, waar Huerta uitkomt."

"Het doelpunt had altijd afgekeurd moeten worden", vindt Filip Joos. "Wat Simic met Hrosovsky is niet gewoon afblokken."

Ook in onze vaderlandse competitie zie je het vaak. Zo had de gelijkmaker van Anderlecht-speler César Huerta afgekeurd kunnen worden zondagavond. Niet hij, maar ploegmaat Jan-Carlo Simic hield Genk-speler Patrik Hrosovsky stevig vast.

Er gaat geen hoekschop meer voorbij zonder stevige duels in de zestien. Kijk maar naar Arsenal , dat zo van corners een wapen heeft gemaakt in de Premier League .

"Het is natuurlijk altijd die marges opzoeken", gaat Boeckx verder. "De positie waaruit hij vertrekt, zegt alles. Hij gaat niet om te koppen."

Het panel valt ook nog iets anders op: de spelers van KRC Genk maakten geen misbaar. "De persoonlijkheid van Hrosovsky kennende, denk ik dat als hij echt dat gevoel heeft, dat hij gaat zeggen: ik wil een VAR-check. Het is een heel brave jongen", zegt Wesley Sonck.

Misbaar was er een dag eerder wel, in het duel tussen KAA Gent en Union. Bij 0-3 scoorde Promise David voor de bezoekers, maar de ref keurde het doelpunt af.

Gent-keeper Tom Vandenberghe wordt even opgehouden en na even aarzelen grijpt de scheidsrechter in. "Hier gaat de doelman even op zijn knieën, waardoor er naar gekeken wordt en waardoor ze gaan ingrijpen", denkt Frank Boeckx.