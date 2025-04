D-Day voor Zulte Waregem: in Lokeren kan het zich vanavond (20 uur) al verzekeren van de promotie

Essevee voor de promotie

De promotiestrijd in de Challenger Pro League blijft boeien. Twee weken op een rij liet leider RWDM het na om zich te verzekeren van een rechtstreeks ticket naar eerste klasse, dat enkel is weggelegd voor de top 2 van de reguliere competitie. En zo kan Zulte Waregem zich vanavond op de voorlaatste speeldag als eerste richting de Jupiler Pro League voetballen.



De opdracht is alvast simpel: winnen en de promotie is binnen. Bij puntenverlies blijft het nog bang afwachten op de laatste speeldag, want ook La Louvière ligt nog op de loer.