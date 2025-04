Dankzij dubbel slotoffensief: Kortrijk pakt tegen Beerschot (weer) levensbelangrijke punten in degradatiestrijd

Dirk Kuyt (Beerschot):

"Het was weer net niet, het verhaal van dit seizoen. We beginnen meteen goed aan de partij met twee kansen. De eerste helft speelden we ook degelijk en hebben we toch nog goede aanvallen tegen een ploeg die absoluut moet winnen. Daarna zie je wel dat ze bleven vechten, wat toch inspirerend was. Maar goed, we bleven wel proberen, maar onze fouten werden afgestraft. Ik ben alvast trots op mijn team dat altijd wel wil voetballen ondanks de zekere degradatie. Uiteindelijk verloren we in de tweede helft wel onze grip, kregen zij overwicht zonder al te veel grote kansen, maar verloren we dan wel op een pijnlijke manier. We hopen de fans nog iets te geven de komende twee wedstrijden, want net als wij blijven zij ook alles geven. Dat is het mooie aan deze club."



Bernd Storck (Kortrijk):

"Het was een felbevochten en moeilijke zege, maar we zijn blij dat het gelukt is. Zeker in de tweede helft hebben we getoond dat we verdiend gewonnen hebben. We hebben daar stelselmatig de controle van de wedstrijd genomen. Bij 2-2 weet je het ook nooit, dan kan alles gebeuren. Maar we zijn steeds gefocust gebleven en hebben ons aan het plan gehouden. Ik heb ook gewacht met mijn wissels omdat iedereen zich wilde tonen. Ik moet ook mijn achttienjarige doelman De Vlaeminck een compliment toewerpen. De fans hebben hem gesteund en hij heeft het goed gedaan. Bravo. We moeten nu kijken wat de andere ploegen doen, maar focussen ons vooral op de eigen ploeg."