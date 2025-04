Zout in de wonde en peper in de titelstrijd: Anderlecht profiteert van uitschuiver OHL

Anderlecht wist al voor de aftrap dat het een gouden zaak kon doen in de titelstrijd. OHL, dat de voorbije twee jaar de reguliere competitie won, maar bezweek in de play-offs, miste ook nu zijn start.

Meer motivatie had paars-wit niet nodig in zijn openingswedstrijd van de play-offs. Tegen Club YLA strooide het na ruim een halfuur al zout in de wonde van OHL. De deklat leek eerst nog dwars te liggen, maar Luna Vanzeir was goed gevolgd om de rebound binnen te koppen.

Dat ene doelpunt volstond voor Anderlecht om perfect te beginnen aan de play-offs. Het loopt meteen 3 punten uit op OHL, dat de reguliere competitie met een gelijk aantal punten had afgesloten.