Peter Vandenbempt: "Antwerp-boegbeeld Toby Alderweireld zet zijn coach vol in de wind"

ma 9 december 2024 10:45

Peter Vandenbempt fileert elke week het voetbal in de Jupiler Pro League.

In zijn wekelijkse analyse staat Peter Vandenbempt stil bij de prestaties van Antwerp, Anderlecht en Club Brugge in de Jupiler Pro League. En hij steekt Charleroi een pluim op de hoed. "Als Charlerloi het voetbal kan koppelen aan efficiëntie, dan is het een kandidaat voor de top 6."

Over wie had Alderweireld het dan wel?

Jupiler Pro League

Antwerp einde 1 - 3 Charleroi

Lag het aan de tactiek of niet? Daarover ging de discussie na de thuisnederlaag van Antwerp tegen Charleroi. Het waren niet de minsten die het oneens waren: aanvoerder Toby Alderweireld en trainer Jonas De Roeck. Alderweireld zei wel dat hij het niet over de trainer had, maar over wie dan wel? De terreinverzorger zal de tactiek niet bepaald hebben. Voor een trainer is het heel vervelend als je vol in de wind wordt gezet door je aanvoerder. Want het boegbeeld van de club trekt wel degelijk de aanpak van de coach in twijfel. Dat moet De Roeck vandaag of morgen toch eens vragen aan Alderweireld. Wat is daar eigenlijk de bedoeling van?

Best mogelijk dat Antwerp tegen de winterstop op zijn tandvlees komt te zitten. Peter Vandenbempt

Ik denk dat ze allebei voor een deel gelijk hadden. Antwerp werd inderdaad keer op keer uitgespeeld op het middenveld. Waardoor - en dat was wellicht de frustratie van Toby Alderweireld - hij en Van den Bosch onder druk kwamen te staan. Maar De Roeck had zeker ook gelijk. Behalve Gyrano Kerk, die een uitstekende wedstrijd speelde, vond ik dat Antwerp inderdaad drive, gretigheid en vooral kwaliteit aan de bal miste. Dat was om te huilen, zoveel balverlies. Dat heeft weinig met tactiek te maken. Het was gewoon collectief, maar zeker ook individueel bij vele uitblinkers van de voorbije maanden een zwakke prestatie. Chery, Ondrejka, Janssen, ... en Dennis Praet die op zoek blijft naar zijn betere vorm. Best mogelijk - en ik zou zeggen begrijpelijk zelfs - dat Antwerp zo tegen de winterstop op zijn tandvlees komt te zitten. Omdat ze met veel geblesseerden kampen.

Charleroi had er 7 kunnen maken

Een derde oorzaak voor de nederlaag van Antwerp was natuurlijk ook de uitstekende prestatie van Charleroi. De bezoekers hebben ronduit schitterend gevoetbald op de Bosuil, ze hadden er makkelijk 7 kunnen maken. Charleroi heeft dat eerder al gedaan. Op het veld van leider Racing Genk bijvoorbeeld, ook al verloren ze die match met 3-0. Een gebrek aan efficiëntie heeft hen daar genekt, nu werden ze heel terecht beloond. Kijk, als Charleroi het voetbal kan koppelen aan efficiëntie, dan is het een kandidaat voor de top 6.

Moeilijke, maar verdiende zege voor Anderlecht

Jupiler Pro League

Anderlecht einde 2 - 1 Beerschot

De top 3 van de Jupiler Pro League won moeizaam. Anderlecht deed het pas in de toegevoegde tijd tegen rode lantaarn Beerschot. De score geeft het niet weer, maar in het spel had het wel overwicht. Met 67% balbezit en op het einde een doelpoging of 20 vind ik de overwinning logisch en verdiend. Maar goed, voetballend was het voor de tweede week op een rij toch een stuk minder en voor de rust zelfs heel matig. Er zat geen tempo in, geen diepgang. Anderlecht had weinig ideeën en creëerde nauwelijks een kans, behalve dan dat doelpunt voor Yari Verschaeren. En Beerschot is intussen een heel weerbaar elftal geworden, dat ook gewoon goed stond. Het verdedigt hardnekkig, soms een beetje te. Als een spits als Dolberg keer op keer wordt vastgegrepen, dan moet je als scheidsrechter toch ingrijpen. Ik zeg niet dat je meteen een strafschop moet geven, maar er zijn toch grenzen aan dat soort duels.

Alles bij mekaar vind ik dat Anderlecht het na de rust, niet in de makkelijkste omstandigheden en tegen een massale verdedigende tegenstander, nog best oké heeft gedaan. Peter Vandenbempt

Het helpt ook niet dat de spelers met hun actie, de spelers in vorm of de spelmakers geblesseerd uitvallen. Denk maar aan Stroeykens, Hazard en Degreef. Dat begint een beetje op te lopen.

En dat slechte veld is toch ook een probleem als je het voetbal wil brengen waar de coach voor staat.

Dus alles bij mekaar vind ik dat Anderlecht het na de rust, niet in de makkelijkste omstandigheden en tegen een massale verdedigende tegenstander, nog best oké heeft gedaan.

Het heeft niet geweldig gevoetbald, neen. Maar er zat meer tempo in, het veld werd breed gehouden en er zat wat variatie in het aanvalsspel. Met een zeer bedrijvige Amuzu, een aantal pogingen, kansen tegen de paal, ... heeft Anderlecht verdiend gewonnen.

Met de mentaliteit en de spirit zit het dus duidelijk wel goed bij Anderlecht. Maar goed ook, want er volgen lastige verplaatsingen naar Sint-Truiden en Racing Genk. Donderdag voetbalt Anderlecht in Europa bij Slavia Praag. Het toeval wil dat ik die in de zomer aan het werk heb gezien. Hoe goed ze ondertussen zijn, dat weet ik nu niet. Ze hebben toch drie keer verloren in de groepsfase, maar toen waren ze veel te sterk voor Union in de voorronde van de Champions League én hebben ze ronduit geweldig gevoetbald tegen Lille. Vreemd en onwaarschijnlijk genoeg zijn ze er toch uitgegaan. Dus ik voorspel toch een zware opdracht donderdag voor Anderlecht in Praag. Afwachten hoe dat loopt en of er dan mooi gespeeld wordt.

KV Mechelen had gelijk

Jupiler Pro League

KV Mechelen einde 1 - 2 Club Brugge

Bij Club Brugge hadden ze het over lelijk winnen en over geluk. En dan ging het ook nog eens over de scheidsrechter. Die eeuwige discussie over hands heeft het nodeloos ingewikkeld gemaakt, waardoor er een soort grijze zone is ontstaan. Nu krijgen voetballers en trainers - zoals in dit geval KV Mechelen en coach Hasi - het gevoel dat ze overgeleverd zijn aan de willekeur van de scheidsrechter. En dat is wel het laatste wat ze willen. Wat mij betreft, had KV Mechelen gelijk. Tenminste, volgens de regels zoals die al een heel seizoen worden toegepast. Ze zouden een penalty moeten krijgen voor hands. Maar kijk, in de kranten vandaag spreken de specialisten mekaar tegen. Dat wijst er alleen nog maar op hoe fout het wel zit met die regel rond hands.

Club Brugge heeft inderdaad lelijk gewonnen. Peter Vandenbempt

Voorts waren spelers en trainers van Club Brugge gewoon correct in hun analyse. Ze hebben inderdaad lelijk gewonnen, wat in deze periode van goudwaarde is. Met een gezonde dosis meeval ook. Voor de zoveelste keer kende Club Brugge een net iets te groot verval. Na een degelijke start kwam het op voorsprong, maar in de tweede helft voetbalde het niet meer en liet het zich helemaal wegdrummen, tegen een goed KV Mechelen. Je kan natuurlijk niet elke week top zijn in deze slopende periode, zeker aan het einde ervan. Maar met de focus ongewild op dinsdag, mag je toch verwachten als je zoveel kwaliteit tussen de lijnen kan brengen dat je wat meer controle, wat meer beheersing hebt en af en toe een keer tegenprikt.

Club krijgt een geweldige kans in de Champions League

Maar goed, volgende week ben ik benieuwd naar de confrontatie met Racing Genk. Daar zitten ze toch ook al een tijdje in een mindere periode.

En natuurlijk zijn we ook benieuwd naar de wedstrijd van morgen tegen Sporting Club de Portugal in de Champions League. Een maand geleden leek het een zeer, zeer zware opgave. Die wonnen werkelijk alles en veegden zelfs City van de mat.

Maar sinds het vertrek van de coach naar Manchester United doen ze niet anders dan verliezen. Dus denk ik ineens dat Club Brugge een geweldige kans krijgt om de poort naar die tussenfase van de Champions League open te beuken.