Op 5 minuten tijd ging het helemaal mis voor RWDM: reconstructie van de slotspeeldag in de Challenger Pro League

20:00 - RWDM kampioen en Zulte Waregem gepromoveerd Nog eens de situatie voor de aftrap: RWDM heeft een punt voorsprong op Zulte Waregem en La Louvière . Als RWDM een punt pakt, promoveert het. Zulte Waregem moet winnen om alles in eigen handen te houden, want als La Louvière wint is het zeker van de promotie. 20:42 - Zulte Waregem kampioen en RWDM gepromoveerd Beide promotiewedstrijden lijken met een 0-0-stand te gaan rusten, tot Petr Hedl Zulte Waregem op voorsprong kopt. Zo is Zulte Waregem virtueel kampioen. Voor RWDM is er nog geen man overboord, door de gelijke stand in Lommel. 21:28 - RWDM kampioen en Zulte Waregem gepromoveerd Met nog 20 minuten te spelen in beide wedstrijden, is alles opnieuw te herdoen door een doelpunt van Mickaël Biron. RWDM is dus opnieuw virtueel kampioen, maar Zulte Waregem promoveert nog altijd mee.

Het publiek in Waregem gaat uit zijn dak. Neen, er is niet gescoord door Zulte Waregem. Wel door Lommel. Voor La Louvière wordt het zo een wel heel moeilijke opdracht om de promotie af te dwingen. Bij Zulte Waregem en RWDM wrijven ze zich in de handen.



Twee minuten later is de stemming in Waregem al weer wat bedrukter. La Louvière heeft namelijk beseft dat het vol voor de aanval moet gaan en dankzij een eigen doelpunt van Lommel staat het al opnieuw op gelijke hoogte. Voor RWDM en Zulte Waregem wijzigt de situatie op dat moment nog niet. Maar La Louvière heeft wel moed getankt.



Met nog vijf minuten te spelen acht Jelle Vossen zijn moment gekozen. De sluipschutter van Zulte Waregem ontsnapt door de Brusselse defensie en stift de bal netjes over doelman Lathouwers. Zulte Waregem opnieuw virtueel kampioen, RWDM ligt nog wel op promotiekoers.



Met een ultiem slotoffensief slaagt La Louvière er nog in om te winnen op Lommel. Met de driepunter springt het over RWDM naar de tweede plaats. De Brusselaars zitten in zak en as. Drie matchballen hadden ze op de rechtstreekse promotie, maar toch grijpen ze ernaast. Het moet dan maar in de eindronde gebeuren.