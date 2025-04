"Ongelooflijk, ik heb er geen woorden voor": La Louvière viert "verdiende" promotie naar Jupiler Pro League

Het sprookje is werkelijkheid geworden in Henegouwen. Na amper één seizoen in de Challenger Pro League stijgt La Louvière al naar 1A. De nipte zege tegen Lommel werd uitgebreid gevierd met de massaal meegereisde supporters. "Niemand had het verwacht, maar wij hebben er altijd in geloofd", aldus doelman Marcos Peano bij rechtenhouder DAZN.

Bibberen en beven, maar het tweede promotieticket voor de Jupiler Pro League gaat naar La Louvière. Pas met een doelpunt in de toegevoegde tijd verzekerde het zich van een plek in de top 2. "We zijn lucide gebleven op het einde om de juiste keuzes te maken", vertelt trainer Frédéric Taquin voor onze camera. "Na de 1-0 hebben we goed onze rug gerecht, dat is onze mentaliteit." "We hebben een duidelijk plan gemaakt. In de eerste helft wilden we iets voorzichtiger zijn. We drukten meer in de tweede helft en we hebben meer energie getoond."

We hebben de match aangepakt zoals een normale match en dat betaalt zich uit. Ivann Botella (La Louvière)

Bij zijn spelers was er achteraf een duidelijke rode draad: ongelooflijk. "Ik heb er geen woorden voor. Het was niet makkelijk, maar we bleven erin geloven na een moeilijk begin van het seizoen en we hebben het gedaan", vertelt de uitbundige kapitein Wagane Faye. Aanvaller Ivann Botella was op zijn hoede voor Lommel, dat de voorbije weken al de andere twee titelkandidaten klopte. "We wisten dat het moeilijk zou zijn na hun resultaten tegen RWDM en Zulte Waregem." "We hebben de match aangepakt zoals een normale match en dat betaalt zich uit. De club verdient het, voor alles dat het doet voor de spelers."

Bloemetjes voor voorzitter

Wie natuurlijk ook niet mocht ontbreken in het feestgedruis was Head of Football Nicolas Frutos. Na meer dalen dan pieken bij Anderlecht kent hij nu wel succes op lager niveau, bij La Louvière. "Ik wilde erin geloven tot in de laatste seconden. We hebben het verdiend. We zijn de echte kampioen. Op het veld hebben we twee punten meer gepakt dan Zulte Waregem", verwijst hij naar de punten die Essevee 'kreeg' door het faillissement van Deinze. Maar Frutos wilde vooral ook een collega in de schijnwerpers zetten. "Merci aan één persoon: voorzitter Salvatore Curaba. Zonder hem was het nooit gelukt." Curaba zelf ziet het als een cirkel die is afgesloten. "Ons doel was om La Louvière te verenigen. Ik denk dat dat gelukt is. Het is onvoorstelbaar, ik had dit nooit kunnen voorstellen. Dit zijn geweldige emoties."

We hebben heel wat zaken aangepast om optimaal te presteren. Frédéric Taquin (trainer La Louvière)