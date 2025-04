"Dit had ik aan mijn vrouw en dochters beloofd": emotionele Vossen bezorgt Zulte Waregem de titel met winning goal

Minutenlang liep hij met de tranen in de ogen en met de handen in het haar over het veld. Matchwinnaar Jelle Vossen was zichtbaar emotioneel nadat hij Zulte Waregem in extremis de titel had geschonken. "Er bestaat dan toch een God die me die winning goal gunt."

Een subtiel stiftertje over de keeper, zoals het een topspits betaamt.



Vijf minuten voor tijd bracht wie anders dan Jelle Vossen de Elindus Arena in extase met de winning goal die Zulte Waregem de titel opleverde.



"Dit is echt ongelofelijk. Na die degradatie 2 jaar geleden ben ik de club trouw gebleven en had ik 1 groot doel: Zulte Waregem terug naar eerste klasse brengen. "Dat had ik ook aan mijn dochters en vrouw beloofd. Zij weten ook hoe graag ik dit echt wilde. Ik ben zo dankbaar dat ik dit op mijn 36e nog kan meemaken. "Ik heb veel mooie en slechte momenten meegemaakt in mijn carrière, maar dit is toch de kers op de taart."





"Eerst was er die degradatie naar 1B en vorig jaar strandden we in de play-offs. Nu word ik topschutter en maak ik de winning goal. Er bestaat dan toch een God die me die winning goal gunt."

"Dit is een heel emotionele avond. Ik denk dat ik weinig zal slapen vanavond. Dit heeft me 2 jaar van mijn leven gekost. Vanavond gaan alle remmen los."



Maar zien we de spits ook volgend jaar terug in 1e klasse?



"Ik wil eerst genieten", ontweek Vossen de vraag. "Er zal dit weekend wel duidelijkheid over komen. Ik wil eerst feesten en dan zien we wel."

Sven Vandenbroeck: "Geweldig dat we dit afmaken voor 12.000 supporters"

"Het is niet gemakkelijk geweest voor iedereen binnen de club", aldus de coach van Zulte Waregem. "Een paar weken geleden rekenden we ons al rijk en waren we al aan het aftellen naar het moment dat het zou gebeuren." "Als dat dan niet gebeurt, zit je eigenlijk in een bijna verloren positie voordat je aan de laatste speeldag begint. Als het dan toch lukt, is het geweldig dat je het voor 12.000 supporters kan afmaken. We promoveren en pakken de titel erbovenop."



Ik heb een paar weken geleden in de krant gezegd dat ik naar 1A wil met deze club en niet via een andere weg. Sven Vandenbroeck (coach Zulte Waregem)