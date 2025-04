Thorsten Fink staat met Genk voor "grote match" tegen Club: "Winst zou mooie stap naar titel zijn"

Met 6 op 6 is Racing Genk foutloos aan de play-offs begonnen. De leider hield zijn voorsprong op eerste achtervolger Club Brugge - dat ook nog geen steken liet vallen - zo op 4 punten, al liep het vorig weekend in Anderlecht wel maar nét goed.

"Als we winnen is de kloof 7 punten, maar daarmee is de titel nog niet binnen. Het zou wel een mooie stap zijn."



"We weten dat Club heel goed is, maar wij hebben hierna ook nog onze thuiswedstrijd tegen Club in het verschiet. We willen winnen, maar we rekenen er niet op. We gaan alvast niet spelen voor een punt, we gaan ons offensief spel niet verloochenen."