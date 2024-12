Antwerp zoekt geen excuses: "We werden tactisch overklast en kwamen overal te laat"

zo 8 december 2024 15:58

Bij Antwerp moesten ze zich toch even in de haren krabben. Charleroi kreeg The Great Old op de Bosuil klein met 1-3. "We mogen onszelf nu niet de dieperik inpraten, maar we moeten realistisch zijn: er is nog een lange weg te gaan", wond Toby Alderweireld er geen doekjes om.

Antwerp acteerde in eigen huis onherkenbaar. Charleroi kwam na 2 minuten al op voorsprong, het begin van een lijdensweg voor de nummer 3 in de competitie. "Er is veel misgelopen", besefte Toby Alderweireld, die met een schorre stem bij de rechtenhouder verscheen. "Zeker in de eerste helft werden we tactisch overklast. We kwamen overal te laat en het was vandaag onze dag niet." Antwerp had een zware bekeravond (met penalty's) eerder deze week in de benen. "Maar we moeten geen excuses zoeken." "We moeten gewoon naar onszelf kijken. Het moet gewoon beter. Punt. Er is nog een lange weg te gaan." "Na een 1-3-nederlaag kan je niet positief zijn. We mogen ons niet de dieperik inpraten, maar we moeten wel realistisch zijn. We moeten hard werken."

We slikken een snel doelpunt bij het begin van elke helft: dat was twee keer een mentale opdoffer. Jonas De Roeck (coach Antwerp)