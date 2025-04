Van gloednieuw stadion tot jongste CEO van Europa: dit moet je weten over de promovendi uit tweede klasse

18 april 2025

Na een razend spannende slotspeeldag heeft Zulte Waregem zich tot kampioen gekroond in de Challenger Pro League. La Louvière mag als tweede ook rechtstreeks mee naar de Jupiler Pro League. Maar hoe goed ken jij de hoofdrolspelers eigenlijk? We nemen je mee door hun seizoen en hun opmerkelijkste troeven: van een oude vos als topschutter tot de jongste CEO van Europa en een gloednieuw stadion.

Hoe zag het seizoen eruit?

Na het kwakkelseizoen in 2024 lag de hoop van de Essevee-fans aan het begin van het seizoen op de bodem van de Gaverbeek. Na speeldag 1, een 0-1-nederlaag tegen Lierse, werd het allemaal nog wat negatiever rond de Elindus Arena. Maar daarna arriveerden nog heel wat rake versterkingen en kreeg coach Sven Vandenbroeck een prima systeem in zijn ploeg. De West-Vlamingen piekten al snel en floten RWDM terug. Essevee begon zelfs als leider aan 2025, met een marge van 4 punten. Maar met een nieuw jaar kwamen ook heel wat kopzorgen. Zulte Waregem moest door een periode met blessures van onder meer Jelle Vossen, Laurent Lemoine en Jeppe Erenbjerg. Een 0 op 6 begin maart was het dieptepunt van dat crisisje, maar de Boeren klampten wel aan bovenin en kregen zelfs kansen om weer leider te worden. Het enige probleem: die kansen gooiden ze weg.



Op de slotspeeldag kwam Zulte Waregem toch opnieuw aan de leiding na de overwinning tegen RWDM. Net op tijd dus om kampioen te spelen.

Wie is de sterspeler?

Vraag aan voetbalfans om een speler van Zulte Waregem op te noemen en 99% grijpt naar Jelle Vossen. De ervaren goaltjesdief is effectief nog altijd van goudwaarde en is topschutter van de Challenger Pro League. Toch liepen de échte smaakmakers bij Essevee dit jaar een rijtje lager rond. Met Jeppe Erenbjerg vond Zulte Waregem nog eens een echte spelmaker, inclusief Deens dynamiet. Zes goals en 5 assists staan al achter zijn naam. Ook Demba Diop draaide een uitstekend seizoen. De Senegalese box-to-box lijkt klaar voor een stap hogerop.

Erenbjerg (links) en Diop (midden) doen Zulte Waregem draaien.

Opvallende figuren aan de top

Waar ze bij RWDM uitpakken met een cowboy, hebben ze bij Zulte Waregem "de jongste CEO van Europa". Michiel Beeuwsaert, zoon van hoofdaandeelhouder Tony, is amper 21. Een makkelijk eerste jaar kreeg de pupil trouwens niet. Herinner je je nog de soap rond de geannuleerde teambuilding voor de medewerkers van de club? "Om budgettaire redenen was er geen ruimte voor die teambuilding", klonk het achteraf in de Elindus Arena. Beeuwsaert zal vurig hopen dat hij zijn eerste jaar aan de voetbaltop toch kan afsluiten met een positieve noot.

Fun fact

Voor Zulte Waregem moet het allemaal in de Elindus Arena gebeuren. In eigen huis kan het rekenen op de steun van ruim 12.000 supporters. Alleen nemen zij die naam nauwelijks in de mond, wel het Regenboogstadion. Dat is het resultaat van het WK wielrennen anno 1957. Een editie waarbij de streep in het stadion lag. Rik Van Steenbergen was de snelste en kreeg de regenboogtrui. Op de heilige grond van Essevee werden mooie momenten zoals een titelstrijd in de Jupiler Pro League en Europees voetbal beleefd. Met nog een titelfeestje in de Challenger Pro League erbij.

Hoe zag het seizoen eruit?

Een promovendus die meteen 13 op 15 pakt, eigenlijk hadden de alarmbellen toen al moeten afgaan bij de concurrentie. RAAL La Louvière draaide vanaf de prille start mee aan de top. Gewoon meesurfen op de golf van vertrouwen na de promotie? Niets van. Les Loups legden maandenlang een constant parcours af, tot in december. Even leek de magie daar uitgewerkt. Met vier draws en een nederlaag schoot La Louvière zich een tijdlang in de voet. Maar de Waalse club vond net op tijd zijn tweede adem. Het presteerde prima in de laatste rechte lijn. En oké, het zat La Louvière wat mee dat RWDM en Zulte Waregem al promotiekansen lieten liggen, maar wie had gedacht dat ze op de slotspeeldag nog zouden bikkelen om hun tweede promotie op rij?



En nog straffer, wie had gedacht dat ze als tweede zouden eindigen na een ultieme ommekeer tegen Lommel op de slotspeeldag?

Wie is de sterspeler?

Jelle Vossen voelde op de slotspeeldag de hete adem van één man: Mouhamed Belkheir. De Algerijnse spits is een opportunist pur sang en kan van overal scoren. De geboren Parijzenaar zit al aan 13 rozen dit seizoen, en dat terwijl hij onlangs 3 wedstrijden aan de kant stond na een schorsing voor een slag. Maar bij La Louvière houden ze tegelijk al hun hart vast. Belkheir is gehuurd van Fortuna Sittard en kan dus volgend jaar elders goals meepikken. Gelukkig weten zijn kompanen voorin - Guindo en Botella - ook het doel staan.

Opvallende figuren aan de top

La Louvière mag dan wel in groen en wit spelen, in de catacomben bonst vooral ook een paars hart. Met Silvio Proto, Nicolas Frutos en Enzo Scifo hebben drie Anderlecht-iconen mee de touwtjes in handen. Laat dat trio net ervaring in overvloed hebben op het allerhoogste niveau. En branden van ambitie doen de twee Belgen en de Argentijn ook nog steeds. "We willen RAAL terugbrengen naar eerste klasse", vertelden ze al. Missie bijna geslaagd.

Fun fact

In La Louvière hebben ze misschien wel de allergrootste troef in handen: een spiksplinternieuw stadion. Want eerlijk is eerlijk: het Tivoli was dringend toe aan vervanging. Midden juni staat de verhuis gepland. Les Loups trekken dan naar hun nieuwe en moderne voetbaltempel met 8.050 zitplaatsen. Niet gigantisch, maar misschien wel net ideaal voor een hels sfeertje. En een nieuwe arena is op z'n minst ook opmerkelijk te noemen. Het laatste stadion dat werd geopend in ons land? De Ghelamco Arena (intussen Planet Group arena), toch ook al zo'n 13 jaar geleden. Helemaal klaar voor de sprong naar het hoogste niveau, durven we dus te denken.