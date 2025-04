Geen jackpot voor SD Worx-Protime: "We moesten gokken, want Marianne Vos reed makkelijk mee met Lotte"

Een 3e plaats voor Lorena Wiebes is niet waar SD Worx-Protime op gerekend had in Parijs-Roubaix. "Natuurlijk zijn we teleurgesteld", reageerde de Europese kampioen, die vooral wees op een sterke Marianne Vos als mogelijke verklaring voor deze uitkomst van de kasseiklassieker.

"Natuurlijk ben ik ontgoocheld", ontkende Lorena Wiebes niet na de podiumceremonie. "Dit is niet waar we voor gekomen waren en dan ben je teleurgesteld."

Waar liep het mis voor SD Worx-Protime? "Onze ploeg heeft heel vroeg moeten werken na die aanval van Ellen van Dijk. Daarom zat er niemand meer bij Lotte (Kopecky) en mij."

"Dan moet je gokken, want Marianne (Vos) oogde ook heel sterk. Lotte heeft er nog alles aan gedaan om ons zo dicht mogelijk te brengen, maar meer zat er niet in."

"We wisten dat het volledig aan ons was, maar Marianne reed heel makkelijk mee met Lotte en we weten dat ze snel is."

"Dat was ook een risico. We hebben er alles aan gedaan om te winnen en dat is niet gelukt."