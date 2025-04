Een deuk in de Champions League-droom? Nottingham Forest en Matz Sels laten zich in eigen huis verrassen door Everton

Wat eerst een kleine knauw in de Champions League-ambities leek, werd plots een flinke dreun. Een tandeloos Nottingham Forest stevende af op een gevleide 0-0 tegen Everton, tot Matz Sels zich in de toegevoegde tijd toch gewonnen moest geven. Een verdiende driepunter voor de bezoekers, Forest ziet achtervolger Manchester City zo dichterbij sluipen.

Een must-win voor Nottingham Forest in de strijd om de Champions League, de thuiswedstrijd tegen Everton. Een partij tussen de twee ploegen met het minste balbezit in de Premier League, en dat was eraan te zien.

Vooral in de eerste helft was het speuren naar kansen. Matz Sels en zijn collega Jordan Pickford moesten niet meer dan een paar slappe schoten oprapen.

Wie op beterschap hoopte na de rust, kwam bedrogen uit. Zeker niet van de zijde van Forest: de beste mogelijkheden waren voor Everton.



Sels leek zijn zoveelste clean sheet van het seizoen bij te mogen schrijven. Hij hield Ndiaye van de 0-1 met een prima redding. Tot zijn ploeg de bloedeloze 0-0 toch nog uit handen gaf in de toegevoegde tijd, nota bene na hun eerste corner van de partij.



Op de tegenaanval speelde Everton het goed uit, Doucouré verschalkte Sels met een schot in de korte hoek. Bijzonder zuur puntenverlies voor Nottingham Forest, maar wel verdiend. Het creëerde zelf veel te weinig vanmiddag.

Door de driepunter eerder op de dag van Manchester City sluipt al zeker één achtervolger dichterbij. Het zal er nog om gaan spannen voor dat Champions League-ticket.