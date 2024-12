KBVB over WK 2034 in Saudi-Arabië: "Vertrouwen in beloftes en ambities van organisatoren"

Woensdag vindt in Zürich het FIFA-congres plaats waar de WK's van 2030 en 2034 toegewezen zullen worden. Vooral het WK 2034, met Saudi-Arabië als enige kandidaat, zorgt voor deining binnen en buiten voetballand. Toch lijkt de Belgische voetbalbond geen graten te zien in een Saudisch WK voetbal.

Het FIFA-congres van woensdag waar de WK-knopen van 2030 en 2034 doorgehakt worden, is de facto slechts een formaliteit: voor beide WK's is er slechts één kandidaat-organisator.

"We begrijpen de bezorgdheden rond de mensenrechtensituatie en de arbeidsomstandigheden", zegt KBVB. "Als sportbond is de eerste focus het organiseren van voetbal en het verenigen van supporters."

"De federatie gaat daarom blijvend in dialoog met expertenorganisaties, de Saudische voetbalbond en FIFA om de evoluties in de regio goed te begrijpen en expertise uit te wisselen."



"Uit de ervaringen met het WK in Qatar is gebleken dat dialoog en samenwerking de beste manieren zijn om positieve evoluties in gang te zetten. De KBVB heeft vertrouwen in de beloftes en ambities die de organisatoren van beide WK’s in hun bid hebben neergelegd."



"Ook wat betreft duurzaamheid en mensenrechten, eisen die voortaan door de FIFA aan de organisatoren worden opgelegd. De KBVB steunt FIFA en de betrokken federaties in hun doelstellingen. Daarnaast hoopt het dat ook de overheden de kracht van voetbal zullen inzetten om blijvende positieve veranderingen te bekomen."