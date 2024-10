Ultieme winner afgekeurd in laatste minuut: Red Flames blijven steken op 0-0 in EK-barrageduel tegen Griekenland

Missipo: "Winnen is de opdracht, daar moeten geen woorden aan vuilgemaakt worden"

Griekenland mag geen horde zijn waar België over valt: "We moeten winnen, daar moeten geen woorden aan vuilgemaakt worden. De groep weet dat, de staf weet dat. Er is maar 1 doel", klinkt het stellig bij Kassandra Missipo.



Is de groep er klaar voor? "Ik denk dat deze groep nooit echt niet klaar is geweest. We hebben altijd elke wedstrijd zo goed mogelijk voor te bereiden."



"Geen enkele ploeg is te onderschatten. We zijn goed voorbereid. Griekenland heeft een stevige ploeg met enkele speelsters die bij grotere ploegen spelen. Maar we moeten op ons eigen spel focussen en durven te voetballen."



België kreeg een paar tikken in de EK-voorronde tegen zware tegenstanders Spanje en Denemarken. "Die periode is heel interessant geweest. We zijn onszelf heel veel tegengekomen en hebben eruit geleerd. Wat we kunnen en waar we nog moeten in groeien."



"Griekenland is een ideale wedstrijd om wat we geleerd hebben door te voeren. We zitten in een proces. Het gaat in stijgende lijn. Ik bekijk het positief. We willen met een goed gevoel naar huis gaan en daar ook een mooie wedstrijd spelen voor onze fans."