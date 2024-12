Messi speelt openingsmatch van FIFA WK voor clubs tegen Al Ahly, Manchester City in groep met Juventus

De indeling van de groepen voor de eerste vernieuwde editie van het FIFA WK voor clubs is bekend. In Miami werden de 32 clubs uit alle continenten verdeeld over 8 groepen. Neymar mag het met zijn Al Hilal opnemen tegen Real Madrid, Messi speelt de openingsmatch, op 15 juni, tegen Al Ahly uit Egypte.

Met het FIFA WK voor clubs wil de Wereldvoetbalbond ook een lucratief graantje meepikken van de koek die nu vooral door concurrent UEFA wordt verorberd, voornamelijk met de Champions League. Alle registers werden dan ook opengetrokken voor de loting in gaststad Miami. FIFA-paus Gianni Infantino was duidelijk in zijn nopjes, zeker toen hij een opgenomen boodschap van toekomstig president Donald Trump mocht aankondigen. Zijn dochter Ivanka was aanwezig bij de loting zelf, haar zoon mocht zelfs het allereerste balletje trekken. Maar eerst mocht Infantino nog de fonkelnieuwe trofee voorstellen. En die fonkelde behoorlijk. Wat op het oog een gouden schaal leek, werd met behulp van een gouden sleutel plots een soort kosmische opstelling met allerlei in elkaar draaiende elementen.

Messi vs. Percy Tau in openingsmatch

Voor er effectief geloot werd, kregen we nog een plejade aan sterren uit de voetbal- en entertainmentwereld. Zelfs Arsène Wenger liet zich in dit circus verleiden tot een dansje.



De loting - die alles bij elkaar meer dan anderhalf uur duurde - was zo opgemaakt dat er nooit meer dan twee Europese topteams bij elkaar vielen. De meest opmerkelijke koppeltjes zijn Manchester City en Juventus (groep G), PSG en Atletico (groep A) en Bayern en Benfica (groep C).

Nog opmerkelijk is dat het Al Hilal van Neymar tegen Real Madrid is uitgeloot, in groep H. Lionel Messi belandde met Inter Miami zoals op voorhand afgesproken in groep A, waar het Porto en Palmeiras tegenkomt.

Inter Miami speelt op 15 juni de openingsmatch tegen Al Ahly, de Egyptische club van onder meer Percy Tau. Op 13 juli wordt de finale gespeeld in het stadion van de New York Giants en New York Jets. Een jaar later zal hier ook de finale van het WK voor landenteams plaatsvinden.