Landskampioen Oostende versterkt zich stevig met oude bekende EJ Anosike

EJ Anosike (26) ondertekent een contract van 3 maanden met de optie op de rest van het seizoen bij competitieleider Oostende.

De Amerikaanse forward is geen onbekende in ons land. Vorig seizoen schitterde hij bij het ter ziele gegane Luik Basket.

Anosike was volgens de statistieken de beste speler in België tijdens de play-offs vorig seizoen. Vooral op het einde van het seizoen draaide hij op volle toeren. Hij haalde 20 punten per wedstrijd en gooide 50 procent van zijn driepunters binnen.

Opvallend was de vierde wedstrijd in de halve finales toen Luik met 85-95 kwam winnen in Oostende. Anosike was toen de beste man op het veld met 31 punten. Hij lokte in die match ook 10 fouten uit.