Belgische judoka's vertrekken met gezonde ambitie naar EK: "Mikken op minstens twee medailles"

Vanaf woensdag zijn alle ogen in de judowereld gericht op Podgorica, Montenegro. Daar vindt het EK judo plaats mét een tienkoppige Belgische selectie. Zij willen oogsten op de tatami. "Twee medailles lijkt me een gezonde ambitie", zegt sportief directeur Damien Bomboir

Met onder meer Matthias Casse, Jorre Verstraeten en Gabriella Willems op het vliegtuig richting EK judo in Montenegro, reizen de Belgen met vertrouwen af.

"Twee medailles lijkt me een gezonde ambitie", zegt Damien Bomboir, kersvers sportief directeur van Judo Wallonie-Bruxelles. "Casse, Verstraeten en Willems hebben uiteraard de beste kansen op een medaille."

Maar er is meer: "Nikiforov heeft op het grand slam in Parijs getoond dat hij van iedereen kan winnen. Met een palmares als dat van hen, kan je niet zeggen dat je voor top zeven gaat."

België hoopt ook op de gemengde teamcompetitie te verrassen. "De motivatie is alvast heel groot. We zijn geen reekshoofd en zullen het tegen toplanden als Duitsland, Frankrijk, Georgië en Nederland moeten opnemen. Toch mikken we op de top 5, en waarom niet de top 3?"

De sfeer zit goed in het Belgische kamp. "Iedereen heeft goed kunnen trainen en kan - ook heel belangrijk - blessurevrij aan het EK beginnen", besluit Bomboir optimistisch.