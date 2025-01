Antwerp Giants knokken zich na verlenging voorbij titelverdediger Limburg United naar halve finales in de Beker

Limburg United had vrijdag de heenmatch met 3 puntjes verschil gewonnen en ook de terugwedstrijd in Antwerpen was een spannend kijkstuk.

De bezoekers hadden lange tijd uitzicht op de halve finales, maar in het slot sleepten de Antwerp Giants toch nog een verlenging uit het vuur: 72-69 na 40 minuten. Op luttele seconden voor het einde had Vanderhaegen nagelaten om de Giants uit te tellen met een 1 op 2 vanaf de vrijworplijn.

In de 5 minuten extra was het wel prijs voor de thuisploeg, die uiteindelijk met 91-78 won.

De Antwerp Giants nemen het in de halve finales op tegen Oostende. De kustploeg verloor zondag wel van Charleroi (80-83), maar had de heenmatch met 21 punten verschil gewonnen.

De andere halve finale gaat tussen Leuven en Kortrijk. Leuven won na zijn heen- ook de terugwedstrijd tegen Kangoeroes Mechelen. Kortrijk kon zich een kleine nederlaag (77-80) permitteren tegen Aalst, dat de heenwedstrijd met ruim 40 punten verschil verloren had.