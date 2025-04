Zelf lacht hij de vraag weg, maar wat als Vincent Kompany straks zijn "match van het jaar" bij Bayern verliest?

Halen ze straks de loftrompet of het mes boven? Het resultaat tegen Inter in de Champions League zal veel bepalen rond hoe er straks gekeken wordt naar het debuutseizoen van Vincent Kompany bij Bayern München. Een situatieschets.

"Coach, ik zou graag een vraag stellen over jouw toekomst. Denk je dat de match van woensdag een invloed zou kunnen hebben op de beslissingen die rond jou gemaakt worden in Bayern als je niet zou doorgaan?"

Als je zelf niet ter plaatse bent, moet je soms wat geluk hebben met de vragen die gesteld worden door de collega's. Bij de persconferentie van Vincent Kompany ging het lange tijd (alweer) over de defensieve problemen, Thomas Müller en de verwachtingen tegen Inter. Maar wij wilden een artikel maken over de mogelijke impact die een exit tegen Inter in de kwartfinales van de Champions League zou hebben op de toekomst van onze landgenoot bij de Rekordmeister.

Je moet weten: nog voor Kompany zijn eerste match bij Bayern gecoacht had, benadrukten insiders het enorme belang van de Champions League voor de Duitse recordkampioen dit seizoen.



De finale wordt dit jaar namelijk gespeeld in de eigen Allianz Arena.

Een vroegtijdige exit tegen een op papier haalbare tegenstander zou de ex-Rode Duivel dan ook duur aangerekend kunnen worden. In Duitse media spreken ze zelfs over "de match van het jaar". En met negen trainers in de laatste tien jaar was Bayern evenmin de meest stabiele werkplek voor een coach.

Prima vraag dus van Harutyun.

Het antwoord van Kompany was er vervolgens eentje met een brede grijns op het gezicht.

"Ik dacht dat je zou vragen of de match me een nieuw contract zou opleveren", knipoogde de Belg.

"Want jullie praten over wat als ik niet win, maar wat als ik het wél doe? (lacht) Dat is de mindset die je moet hebben. Niemand haalt dit niveau als je van het negatieve uitgaat. Kijk, we zijn midden april en één stap verwijderd van de halve finales van de Champions League. En drie zeges van de landstitel. Dat is toch mooi?"