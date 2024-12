Onbemind bij ons, maar god voor 270 miljoen anderen: hoe een Belg het populairste voetballand ter wereld ontwaakte

In hun thuisland veroorzaken ze massahysterie, terwijl ze sociale media met miljoenen overspoelen. Geen voetbalnatie die momenteel zo boomt als Indonesië. Met dank aan een slim naturalisatieplan droomt het plots hardop van een plekje op het WK. Maar wist je dat een Belg mee de slapende reus ontwaakte? Dit is het onwaarschijnlijke verhaal van Sandy Walsh.

Maar de reden achter de golf aan cadeaus is er eentje die het Belgische voetbal ver overstijgt en waarvan de omvang voor buitenstaanders amper te vatten is.

We horen u denken: is die Sandy Walsh dan zó populair bij KV Mechelen?

Het is een regenachtige voormiddag wanneer Sandy Walsh en zijn vrouw Aislinn Konig een indrukwekkende expositie houden van cadeautjes die ze toegestuurd krijgen door fans. Uit een koffer van 20 kilo - "en we hebben er nog drie moeten achterlaten" - komen onder meer kussens, koffiemokken, puzzels en plakboeken. Steeds met het gezicht van Walsh (en vaak zijn partner) erop. Maar ook heel wat duurdere geschenkjes zoals merkkledij, Formule 1-auto's van LEGO en zelfs een exclusieve verzamelfiguur van superheld Iron Man.

"Sindsdien is de liefde voor Indonesië alleen maar gegroeid. Zeker toen ik debuteerde in de geboortestad van mijn opa voelde ik een grote connectie. (wijst naar boven) Ik ben zeker dat hij toekeek."

"Ik ben altijd heel close geweest met hen. Ze verlieten Indonesië op zoek naar een beter leven, maar vertelden mij altijd over de cultuur en hun roots. Het land heeft daarom altijd een speciale plek in mijn hart gehad - nog vóór ik de keuze maakte om voor de nationale ploeg uit te komen."

Na China, India en de VS mag de eilandenstaat zich met maar liefst 270 miljoen inwoners het vierde grootste land ter wereld noemen. Maar wat is de link van Walsh - geboren in België als zoon van een Nederlandse moeder en Engelse vader - nu precies met Indonesië?

Want Walsh is naast speler van Malinwa ook international voor Indonesië.

"Ze pakten toen uit met het feit dat ik daar roots had. Daarop contacteerde de toenmalige bondscoach mij via een DM op Instagram. (lachje) Toen was het allemaal nog niet zo professioneel als nu. Hij vroeg me of ik interesse had om voor Indonesië te spelen en nodigde me uit voor een meeting in Jakarta. Ik heb toen redelijk snel ja gezegd."

Aan de officiële naturalisatie van Walsh ging trouwens een jarenlang proces vol geduld vooraf. De eerste contacten dateren al van in 2017. "Ik haalde voor het eerst het Indonesische nieuws toen ik met Racing Genk in de kwartfinale van de Europa League stond", herinnert Walsh zich.

Evident is zo'n keuze trouwens niet. Want het betekent dat je veel weg bent bij je familie én bij je club door de verre reizen.

Dat gebeurt zowaar in een officiële staatsceremonie met de president in de traditionele klederdracht. Tijdens de plechtigheid moet de toekomstige international de eed afleggen, de vlag kussen en het volkslied zingen.

Want in de republiek staat niet iedereen te springen voor een instroom aan spelers die niet er niet geboren zijn. Critici vinden dat het de identiteit van de nationale ploeg aantast. Uiteindelijk duurt het tot 2022 vooraleer Walsh, die maandenlang lessen volgt op de Indonesische ambassade in Brussel, zijn paspoort krijgt.

"Ook Jordi Amat (ex-Eupen, red.) was er vroeg bij, maar ik geloof dat ik de eerste was. Evident is zo'n keuze trouwens niet. Want het betekent dat je veel weg bent bij je familie én bij je club door de verre reizen. Bovendien lag het politiek allemaal gevoelig."

Met die toezegging vervulde Walsh pionierswerk. Want waar velen zich nu zonder aarzelen laten naturaliseren tot Indonesiër - later meer daarover - maakte onze landgenoot een sprong in het onbekende. Nooit eerder had iemand uit een gerespecteerde Europese competitie de switch aangedurfd.

Sinsds die dag zou het leven van Walsh nooit meer hetzelfde zijn.



Weinig landen waar ze hun sporthelden zo eren als in Indonesië. En dan zeker in het voetbal. Ondanks een gebrek aan toppers van eigen bodem met voorsprong dé populairste sport in het land.

Walsh - door zijn engagement plots een volksheld - merkt al snel hoe ongeremd passioneel en bezeten de fans van de Pasukan Garuda zijn.

"Het is crazy, nog gekker dan ik me vooraf had kunnen inbeelden. Voetbal is echt een religie in Indonesië. Het betekent alles voor de mensen daar. Van straatarm tot schatrijk - het hele land is verbonden door het voetbal."

"Tijdens wedstrijden is het nationale stadion met 82.000 plaatsen altijd uitverkocht. Volgens mij zouden ze het zelfs voor trainingen kunnen vullen. Ook aan ons hotel kampeert er steeds een mensenzee. Op de luchthaven zitten er soms mensen met hun lunchbox 8 uur te wachten om een foto te nemen met mij en mijn vrouw. (knipoogt naar Aislinn) Zij krijgt tegenwoordig meer cadeautjes dan ik. Het is onwaarschijnlijk hoe groot de liefde is."

"Of ik daar nog gewoon over straat kan lopen? (schudt het hoofd) Onmogelijk! Zelfs met een mondmasker, pet en zonnebril herkennen ze mij. (grijnst) Misschien is het door mijn voetbalbenen?"

"Maar zonder security kan je als voetballer echt niet naar buiten. Eén foto en je bent vertrokken voor úren selfies. 'Waarom helpt de politie ons niet?', vroeg ik aan onze teammanager. (lacht) Zijn antwoord was dat ook zij gewoon een foto willen."