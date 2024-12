Maakt Lotte Kopecky van Tour haar (hoofd)doel? "Benieuwd hoever ik kan geraken als ik me erop toeleg"

Wordt Lotte Kopecky de volgende Belgische Tourwinnaar? De kopvrouw van SD Worx-Protime is momenteel op stage haar programma voor volgend seizoen aan het samenstellen. Naast het klassieke voorjaar, hint onze landgenote ook op een ambitieus plan voor de Tour de France Femmes. "Het is een piste die we heel uitgebreid zullen bekijken en bespreken", fonkelen de ogen van Kopecky.

"Dat zijn allemaal wedstrijden die ik nog niet gewonnen heb. Dus ja, als ik mijn lijstje verder wil afvinken, zijn dat de doelen waar ik naar kijk", vertelt Kopecky. Opvallend: allemaal wedstrijden met een hoop hoogtemeters. En zo rijst ook de onvermijdelijke vraag opnieuw: gaat Kopecky dit seizoen van de Tour de France Femmes een van haar hoofddoelen maken? "De klassiekers rijd ik nog steeds het liefst, maar zoals iedereen vaak aanhaalt, ben ik benieuwd hoever ik kan geraken in Frankrijk wanneer ik me er echt op toeleg."

Die gele trui in 2022 heeft Lotte Kopecky doen dromen. Onze landgenote vinkte de afgelopen jaren alle grote doelen op haar checklist in sneltempo af en ook volgend seizoen wil de kopvrouw van SD Worx-Protime weer nieuwe objectieven najagen.

Kopecky is momenteel op stage in Spanje en knutselt er aan haar programma. Zeker nu ronderenster par excellence Demi Vollering vertrokken is, lijkt er binnen de krijtlijnen van haar ploeg meer speelruimte voor Kopecky.

"Er is van alles aan het borrelen, maar dit is het perfecte moment om met Danny Stam (teammanager van SD Worx-Protime, red.) de puzzel te leggen. En de Tour is een piste die wel heel uitgebreid besproken en bekeken zal worden."



Kopecky werd in 2022 al eens 2e, en ook vorig seizoen toonde ze haar rondecapaciteiten met een 2e plaats in de Giro Donne.

"Als alles meezit, kan het dus wel, denk ik", knikt Kopecky. "Als je 2e wordt, kan je winnen ook ... Maar het is niet omdat je 2e wordt, dat je zomaar ook gaat winnen. Het kan goed zijn dat als ik me erop toeleg, ik weer 2e word."

"Het is alvast veel stof tot nadenken", besluit Kopecky.