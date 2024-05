Tessa Wullaert voor Nederlandse bekerfinale: "We hebben Fortuna Sittard op de kaart gezet"

Vandaag staat in Nederland de bekerfinale bij de vrouwen op het programma. Daarin neemt Ajax het op tegen het Fortuna Sittard van Tessa Wullaert. Die verliet 2 seizoenen geleden Anderlecht. "Hier had ik vooraf voor getekend."

Met Fortuna Sittard eindigde ze 3e en 4e. "Ik ben trots dat we de bekerfinale spelen, ik denk dat we Fortuna op de kaart hebben gezet. Het was uitdagend, maar vooraf had ik hier wel voor getekend."

"Vorig jaar was echt een kennismaking, zowel op als naast het veld. Je mag dat niet onderschatten als iedereen plots samenkomt van een andere club en een ander land", vertelt ze in Sportweekend.

Ik heb altijd gezegd had ik het niveau in Nederland een beetje had onderschat.

Ik heb altijd gezegd had ik het niveau in Nederland een beetje had onderschat.

Met 26 goals kroonde ze zich al tot topschutter. "Ik heb altijd gezegd had ik het niveau in Nederland een beetje had onderschat. Ik dacht dat het wat gelijk was aan België, maar hier moet ik wel echt mijn best doen of zo."



Wullaert werd beroemd met 7 goals in 1 wedstrijd. "Dat was geen juiste weerspiegeling van het niveau. Als het makkelijk was, dan zou ik niet de enige zijn die daar 7 keer scoorde. Het gaat er hier ook veel harder aan toe."



Tegenstander in de bekerfinale is Ajax, hoe schat Wullaert de kansen in? "Elke finale heeft zijn eigen verhaal. Onze ploeg is heel onvoorspelbaar, met veel jonge speelsters. Dus het is echt moeilijk om te voorspellen."