Voor de veldrijders in Sardinië is het momenteel afwachten of er straks gecrost wordt, maar ondanks het stormweer lijken de renners zich nog wel te vermaken. In een filmpje op haar Instagram-pagina doet Lucinda Brand als een volleerd reporter verslag van het slechte weer in Cabras. "Alles is hier omver geblazen", zegt ze in de ludieke video.