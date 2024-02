Tessa Wullaert breekt alle records bij de Flames: "Kan bij elke club meedraaien, maar kies voor mijn familie"

Met 3 goals erbij tegen Hongarije heeft Tessa Wullaert de teller van haar interlandgoals op 82 gebracht. "Het is jammer dat de assists niet worden bijgehouden of de statistieken waren nog spectaculairder geweest", zegt de aanvoerster van de Red Flames in de meest recente aflevering van Sporza Daily.

"Ik wil gewoon alles winnen, dat zit in mijn karakter", komt Wullaert erop terug in Sporza Daily. "Het heeft mij al zover gebracht en is misschien ook de reden waarom de mensen mij minder leuk vinden of niet zo graag hebben."

"Iedereen die zich in het verleden kritisch uitte, moet nu zijn woorden terugnemen", zei bondscoach Ives Serneels hier gisteravond over na een nieuwe hattrick van Wullaert tegen Hongarije.

Hermien Vanbeveren, die de Red Flames en het vrouwenvoetbal al jaren volgt voor de radio, geeft toe dat Wullaert soms een dunne lijn bewandelt.

"Het is een speciaal karakter. Zo één iemand bij de Flames is genoeg, dat is perfect. Iedereen weet hoe ze functioneert en daarom dat dat ook aanvaard wordt. En het heeft een positief effect op de groep."

"Het is voor de jonge speelsters ook goed dat ze veeleisend is en dat ook toont. Je ziet het meteen als iets haar niet zint, als een pass niet goed is of zo."

Jarne Teulings is zo'n jonge speelster die zich aan Wullaert probeert op te trekken. Ze speelt zowel bij Fortuna Sittard als de Red Flames samen met de Belgische topschutter aller tijden.

"Ik speel nu 4 jaar met haar samen. Dan is het logisch dat ik de dingen probeer te doen die zij doet. We praten ook genoeg over voetbal. Ik weet wat zij van mij vindt of wat ze vindt dat ik beter moet doen."