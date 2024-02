Belangrijk voor de Nations League én het EK: Flames staan voor cruciaal tweeluik tegen Hongarije

De Red Flames staan voor hun week van de waarheid. In een tweeluik tegen Hongarije vechten de Belgische voetbalvrouwen voor het behoud in de A-divisie van de Nations League. En minstens even belangrijk: zo kunnen de Flames zich ook verzekeren van een goede uitgangspositie voor het EK. "Dat blijft toch ons belangrijkste doel", blikt bondscoach Serneels vooruit.

Flashback naar begin december.



De uitstekende Nations League-campagne van onze Red Flames eindigde toen op een ferme anticlimax. Na stuntzeges tegen toplanden als Engeland en Nederland zakte het ultiem nog naar een anonieme derde plaats in zijn Groep des Doods.



In plaats van meedingen in de Final Four, moet het nu barragematchen tegen Hongarije spelen om in de A-divisie van de Nations League te blijven.

De heenwedstrijd vindt vrijdag (17.45 uur) plaats in de Pancho Arena van Felcsut ten westen van Boedapest. De return staat vier dagen later geprogrammeerd aan Den Dreef in Leuven (dinsdag 27 februari om 20 uur).

"We kennen Hongarije niet zo goed, maar verschillende speelsters voetballen in Italië en Duitsland en dat is niet niks", schat Red Flame Jassina Blom in. "Individueel hebben ze kwaliteit. Het is aan ons om te laten zien dat we collectief beter kunnen zijn."



"Ook voor mij is het een onbekende tegenstander voor mij, maar ik verwacht wel een stevig ploegske", vertelt Tine De Caigny.



"Ze zullen er ongetwijfeld een strijd van maken. Op papier zijn we beter en trekken met veel vertrouwen naar daar, maar we zullen wel 100% moeten zijn. Eigenlijk hebben we ook geen keuze: het is van moeten."