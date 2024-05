Red Flames U17 verliezen ook 2e groepsmatch met 1-0 en liggen uit EK: Portugal scoort in extra tijd

do 9 mei 2024 14:56

De jonge Red Flames blijven na 2 wedstrijden op het EK U17 in Zweden met 0 punten achter en maken geen kans meer om door te stoten. Net als in de eerste match tegen Polen werd het 1-0 tegen Portugal. Nadat België een reuzenkans gemist had in de extra tijd, scoorde nummer 9 Mélanie Florentino.

Portugal had de bovenhand tegen België met 60 procent balbezit, 19 schoten, waarvan 7 op doel. Tegenover 1 op 7 voor de jonge Flames.



In een spannende slotfase dreigde Portugal, maar staken de Belgen naar de 90e minuut toe de neus nog eens aan het venster. Een knappe aanval bracht een vrije Belgische schietkans met zich mee, maar die werd te overhaast besloten.



Een minuut later lag de bal in het Belgische net. Florentino controleerde een bal vanaf links goed in de zestien en plaatste de bal knap voorbij doelvrouw Waldbillig. De Belgen bleven treurend achter.



België speelt zondag nog tegen wereldkampioen en Europees vicekampioen Spanje, maar die match doet er niet meer toe.



Er zijn 2 groepen: Zweden, Noorwegen, Engeland en titelverdediger Frankrijk zitten in de andere poule. De top 2 mag naar de halve finales. De 2 finalisten en de winnaar van de match om de 3e plek mag naar het WK in de herfst.

2e keer eindronde