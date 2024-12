Met Rocket League als extra lokkertje: wat stelt WK eFootball nog voor zonder EA Sports FC? "Inferieure competitie"

vr 6 december 2024 13:01

Wereldvoetbalbond FIFA organiseert dit weekend in Saudi-Arabië het WK eFootball. En dat doet het noodgedwongen zonder het meest populaire voetbalspelletje, EA Sports FC. Hoeveel is zo'n wereldkampioenschap dan nog waard?

Even terugspoelen naar mei 2022: gamereus Eletronic Arts (EA) en Wereldvoetbalbond FIFA jagen een schokgolf door gameland door aan te kondigen dat hun jarenlange samenwerking zou eindigen op 31 december van dat jaar. Het nieuws betekende het einde van de bekende FIFA-voetbalgame: FIFA 23 was de 30e en laatste editie van het immens populaire spel. Maar het einde van de FIFA-licentie betekende ook de geboorte van een "nieuw" spel: EA Sports FC. Gameontwikkelaar EA stond immers sterk genoeg in de schoenen om in zijn eentje door te gaan, zonder de merknaam FIFA.

De FIFA heeft zich behoorlijk mispakt. Birger De Geyter

Al snel was duidelijk dat de Wereldvoetbalbond FIFA de grote verliezer was in de zaak. Want ook EA Sports FC bleef immens populair onder de gamers en is nog steeds hét toonaangevende voetbalspel. "Ik denk dat ze gedacht hadden dat EA wel zou inbinden, maar daar hebben ze voet bij stuk gehouden", blikt Birger De Geyter terug op de breuk tussen EA en FIFA. De Geyter is co-CEO van gaming & esports agency Unlocked. Ook hij ziet EA als grote winnaar in het verhaal. "Ik denk dat het zeker niet de intentie was om er niet uit te geraken. Maar de FIFA heeft zich behoorlijk mispakt. Voor de FIFA was het altijd beter geweest om gewoon te verlengen met EA, maar voorzitter Infantino eiste te veel geld."

Naar verluidt 1 miljard dollar: dat was de vraagprijs van Infantino. Trop is te veel. En dus koos EA eieren voor zijn geld. Vervelende bijkomstigheid voor de FIFA: de Wereldvoetbalbond zat plots zonder game om zijn populaire WK eFootball te organiseren. Enter: eFootball, het vroegere Pro Evolution Soccer (PES) van gamestudio Konami. "PES was ooit een waardige concurrent en had in bepaalde jaren een beter spel dan FIFA", merkt De Geyter op. "Maar eFootball is qua gameplay niet waar iedereen op gehoopt had. Er is een groot verschil in kwaliteit met EA Sports FC." "Bij Konami zullen ze eens heel zwaar moeten investeren in game development om te kunnen concurreren met EA Sports FC. Het zal niet vanzelf gaan om die kloof te dichten. Ze zullen echt een veel betere game moeten maken."

Met een inferieur spel is het logisch dat je ook een inferieure competitie hebt. Biger De Geyter

De EA-community is talloze keren groter dan de eFootball-aanhang. "Voor elke eFootball-speler heb je 10 EA Sports FC-spelers. De grootste gamers spelen nog steeds EA F," weet De Geyter. Het niveau van het WK eFootball dat nu plaatsvindt in Saudi-Arabië is dan ook een stuk lager dan in het verleden. "Qua talent is het een aderlating. Dat heeft sowieso impact op het niveau. Met een inferieur spel is het logisch dat je ook een inferieure competitie hebt." Om toch nog enigszins relevant te blijven, organiseert de Wereldvoetbalbond FIFA samen met het WK eFootball ook in één klap het WK Rocket League. "Die verbreding is wel een lichtpuntje", besluit De Geyter. "In de eSports is dat een redelijk succesvol spel. Daarmee krijg je ook nog arena's gevuld."