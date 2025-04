Mats Hummels (36) hangt voetbalschoenen na seizoen aan de haak: "Ik worstel nu met mijn emoties"

Zoek volgend seizoen niet meer naar Mats Hummels op een voetbalveld. De 36-jarige verdediger zet een punt achter zijn carrière. In een emotionele video maakte de huidige speler van AS Roma het nieuws bekend. "Nu komt het moment dat geen enkele voetballer kan vermijden", klinkt het bij Hummels.

Mats Hummels zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière. De 36-jarige Duitser kondigde het nieuws vrijdagavond zelf aan via een filmpje op sociale media.

De verdediger kwam sinds begin dit seizoen uit voor AS Roma, maar maakte in zijn rijkgevulde carrière vooral furore bij Borussia Dortmund, Bayern München en de Duitse nationale ploeg.

"Nu komt het moment dat geen enkele voetballer kan vermijden. Na meer dan 18 jaar en veel dingen die het voetbal me heeft gegeven, beëindig ik deze zomer mijn carrière", aldus een emotionele Hummels in zijn afscheidsvideo. "Ik worstel nu met mijn emoties."

Mats Hummels maakte in mei 2007 bij Bayern München zijn debuut op het hoogste niveau en won met de Rekordmeister in 2008 de titel. In de zomer van 2009 maakte hij, na één seizoen op huurbasis, de definitieve overstap naar Borussia Dortmund. Hij won er twee titels en een Duitse beker.

Na zeven succesvolle jaren keerde Hummels in de zomer van 2016 terug naar Bayern München, waar hij nog drie extra landstitels aan zijn palmares toevoegde. In 2019 keerde Hummels opnieuw terug naar Dortmund, alvorens hij in de zomer van 2024 als vrije speler bij AS Roma tekende.

Ook bij de nationale ploeg drukte Hummels zijn stempel met als orgelpunt het gewonnen WK van 2014 in Brazilië. Hummels speelde uiteindelijk 78 wedstrijden voor Duitsland en kwam daarin vijf keer tot scoren.