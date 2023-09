Het nieuwe tijdperk van de populairste sportgame ooit heeft winnaars, maar vooral één grote verliezer

EA Sports FC. Het bracht onwennigheid en eveneens wat twijfel met zich mee, maar CEO Andrew Wilson stelde zijn werknemers intern gerust: "Wat we van de FIFA kregen, waren vier letters op de voorkant van een doosje. En dan nog in een wereld waar de meeste mensen het spel digitaal kopen."

Groot was dan ook de verontwaardiging toen een jaar geleden doorsijpelde dat het monument zijn iconische naam dreigde te verliezen. Wereldvoetbalbond FIFA - eigenlijk meer bekend door het spel dan als organisatie - eiste meer dan één miljard dollar voor de naamsrechten van de komende vier jaar. Ter vergelijking: maker Electronic Arts betaalde eerder máár 150 miljoen per seizoen.

De besturing is zoals fietsen - verleren doe je het eigenlijk nooit. En de soundtracks uit bepaalde edities kan zelfs ondergetekende jaren later nog altijd meezingen. FIFA is meer dan een videospel.

Extra inkomstenstroom

Want kijk, nu het herdoopte spel officieel in de winkelrekken ligt, is de aandacht en interesse niet minder groot. Integendeel zelfs.

Door de naamswijziging, uiteraard. Maar ook door het feit dat er vanaf nu met mannen en vrouwen in hetzelfde team gespeeld kan worden in de populairste spelmodus Ultimate Team.



Een controversiële beslissing die bij diehards voor kritiek zorgde, omdat het een impact heeft op de "realistische ervaring" in het spel.



Bij EA verdedigden ze de ingreep al: "We hebben er lang en hard over nagedacht", klinkt het bij de producent. "We voelen dat we een belangrijke rol kunnen spelen in de groei van de sport door dit te introduceren."