Transfers buitenland: Na amper 3 maanden keert Stijn Spierings terug naar Toulouse, Europese tegenstander van Union

clock 21:46 21 uur 46. Comeback Stijn Spierings. Toulouse, tegenstander van Union Sint-Gillis in de groepsfase van de Europa League, heeft de terugkeer van de Nederlandse middenvelder Stijn Spierings geofficialiseerd. Nauwelijks drie maanden na zijn vertrek wordt hij dit seizoen gehuurd van Lens. Hij stapte in juni transfervrij over na drie seizoenen op de loonlijst bij Toulouse. De 27-jarige Spierings liet zich verleiden door Lens, dat zijn opwachting maakt in de poulefase van de Champions League. Spierings slaagde er in het seizoensbegin evenwel niet in om zich te integreren bij zijn nieuwe werkgever en werd bijgevolg niet ingeschreven op de Europese lijst. . Comeback Stijn Spierings Toulouse, tegenstander van Union Sint-Gillis in de groepsfase van de Europa League, heeft de terugkeer van de Nederlandse middenvelder Stijn Spierings geofficialiseerd. Nauwelijks drie maanden na zijn vertrek wordt hij dit seizoen gehuurd van Lens.



Hij stapte in juni transfervrij over na drie seizoenen op de loonlijst bij Toulouse. De 27-jarige Spierings liet zich verleiden door Lens, dat zijn opwachting maakt in de poulefase van de Champions League. Spierings slaagde er in het seizoensbegin evenwel niet in om zich te integreren bij zijn nieuwe werkgever en werd bijgevolg niet ingeschreven op de Europese lijst.

clock 14-09-2023 14-09-2023.

clock 18:16 18 uur 16. Marco Verratti kiest voor avontuur in Qatar. Marco Verratti is niet langer een speler van Paris Saint-Germain. De 30-jarige middenvelder kiest voor een avontuur in Qatar bij Al Arabi. De club betaalt 45 miljoen euro voor de Italiaan. Een verrassing is de transfer van Verratti niet. Hij stond niet meer ingeschreven voor de Champions League en maakte ook nog geen minuten in de Franse competitie. . Marco Verratti kiest voor avontuur in Qatar Marco Verratti is niet langer een speler van Paris Saint-Germain. De 30-jarige middenvelder kiest voor een avontuur in Qatar bij Al Arabi. De club betaalt 45 miljoen euro voor de Italiaan.

Een verrassing is de transfer van Verratti niet. Hij stond niet meer ingeschreven voor de Champions League en maakte ook nog geen minuten in de Franse competitie.

clock 18:16 18 uur 16.

clock 13-09-2023 13-09-2023.

clock 09:37 09 uur 37. Eric Bailly ruilt Manchester voor Besiktas. Manchester United heeft Eric Bailly definitief verkocht: de 29-jarige Ivoriaanse verdediger gaat aan de slag bij Besiktas. De Turkse club is een tegenstander van Club Brugge in de Conference League. De international belandde in de zomer van 2016 op Old Trafford, dat hem overnam van Villarreal in Spanje. Aanvankelijk kwam hij vaak in actie, maar geleidelijk verdween hij naar de achtergrond. Coach Erik ten Hag had hem niet meer nodig, vorig seizoen verhuurde Man.United hem al aan Marseille. . Eric Bailly ruilt Manchester voor Besiktas Manchester United heeft Eric Bailly definitief verkocht: de 29-jarige Ivoriaanse verdediger gaat aan de slag bij Besiktas. De Turkse club is een tegenstander van Club Brugge in de Conference League.



De international belandde in de zomer van 2016 op Old Trafford, dat hem overnam van Villarreal in Spanje. Aanvankelijk kwam hij vaak in actie, maar geleidelijk verdween hij naar de achtergrond.



Coach Erik ten Hag had hem niet meer nodig, vorig seizoen verhuurde Man.United hem al aan Marseille.

clock 05-09-2023 05-09-2023.

clock 23:53 23 uur 53. Sanchez en Ndombele samen van Tottenham naar Galatasaray. Tottenham heeft de transfers van Davinson Sanchez en Tanguy Ndombele naar Galatasaray aangekondigd. De overbodige Ndombele wordt voor de rest van het seizoen uitgeleend aan de Turkse topclub. Sanchez, die dit seizoen al twee keer in actie kwam onder Ange Postecoglou, versierde een permanente transfer. De 24-jarige Ndombele staat sinds 2019 onder contract bij de Spurs, maar werd eerder al verhuurd aan Olympique Lyon en Napoli. De 27-jarige Sanchez stapte in 2017 van Ajax over naar de Premier League-club. Het duo zal in Istanboel de kleedkamer delen met Dries Mertens. . Sanchez en Ndombele samen van Tottenham naar Galatasaray Tottenham heeft de transfers van Davinson Sanchez en Tanguy Ndombele naar Galatasaray aangekondigd. De overbodige Ndombele wordt voor de rest van het seizoen uitgeleend aan de Turkse topclub. Sanchez, die dit seizoen al twee keer in actie kwam onder Ange Postecoglou, versierde een permanente transfer.

De 24-jarige Ndombele staat sinds 2019 onder contract bij de Spurs, maar werd eerder al verhuurd aan Olympique Lyon en Napoli. De 27-jarige Sanchez stapte in 2017 van Ajax over naar de Premier League-club.

Het duo zal in Istanboel de kleedkamer delen met Dries Mertens.

clock 23:52 23 uur 52.

clock 04-09-2023 04-09-2023.

clock 08:34 08 uur 34. Juan Mata is de nieuwe Spanjaard bij Vissel Kobe. Enkele maanden geleden kondigde een emotionele Andres Iniesta na 5 jaar zijn afscheid aan bij Vissel Kobe. De Japanse club maakte vandaag een nieuwe Spaanse naam bekend, ook een wereldkampioen van 2010: Juan Mata. De 35-jarige middenvelder zat zonder club sinds hij deze zomer Galatasaray verliet. Mata speelde jarenlang voor Valencia, Chelsea en Manchester United. Vorig seizoen was hij in Turkije aan de slag. . Juan Mata is de nieuwe Spanjaard bij Vissel Kobe Enkele maanden geleden kondigde een emotionele Andres Iniesta na 5 jaar zijn afscheid aan bij Vissel Kobe. De Japanse club maakte vandaag een nieuwe Spaanse naam bekend, ook een wereldkampioen van 2010: Juan Mata.



De 35-jarige middenvelder zat zonder club sinds hij deze zomer Galatasaray verliet. Mata speelde jarenlang voor Valencia, Chelsea en Manchester United. Vorig seizoen was hij in Turkije aan de slag.

clock 08:34 08 uur 34.

clock 03-09-2023 03-09-2023.

clock 22:54 22 uur 54. Georginio Wijnaldum verlaat Europa. Ook Georginio Wijnaldum heeft zich toch nog laten verleiden door de poen uit Saudi-Arabië. De 32-jarige Nederlandse middenvelder had geen toekomst meer bij PSG en trekt naar Al-Ettifaq, de club van coach Steven Gerrard en Liverpool-legende Jordan Henderson. Wijnaldum deelde nog de kleedkamer met Henderson bij Liverpool. De Saudische clubs kunnen nog tot 7 september zwaaien met hun centen. . Georginio Wijnaldum verlaat Europa Ook Georginio Wijnaldum heeft zich toch nog laten verleiden door de poen uit Saudi-Arabië. De 32-jarige Nederlandse middenvelder had geen toekomst meer bij PSG en trekt naar Al-Ettifaq, de club van coach Steven Gerrard en Liverpool-legende Jordan Henderson. Wijnaldum deelde nog de kleedkamer met Henderson bij Liverpool. De Saudische clubs kunnen nog tot 7 september zwaaien met hun centen.

clock 22:53 22 uur 53. voetbal Dit waren de belangrijkste transfers in binnen- en buitenland op Deadline Day

clock 02-09-2023 02-09-2023.

clock 23:55 PSG heeft 45 miljoen euro neergeteld voor Bradley Barcola, een 20-jarige aanvaller die overkomt van Lyon. Hij tekende een vijfjarig contract. 23 uur 55. PSG heeft 45 miljoen euro neergeteld voor Bradley Barcola, een 20-jarige aanvaller die overkomt van Lyon. Hij tekende een vijfjarig contract.

clock 21:26 21 uur 26. Dortmund haalt Füllkrug. Nicklas Füllkrug maakt de overstap van Werder Bremen naar Borussia Dortmund. De 30-jarige aanvaller deed van zich spreken op het WK voetbal, waar hij fungeerde als het vaste breekijzer voor de Duitsers. Zo scoorde hij 2 keer als invaller. "Bij Dortmund krijg ik de kans om nog een betere voetballer te worden en nieuwe ervaringen mee te maken", zegt Füllkrug, die zo'n 15 miljoen gekost zou hebben. . Dortmund haalt Füllkrug Nicklas Füllkrug maakt de overstap van Werder Bremen naar Borussia Dortmund. De 30-jarige aanvaller deed van zich spreken op het WK voetbal, waar hij fungeerde als het vaste breekijzer voor de Duitsers. Zo scoorde hij 2 keer als invaller.



"Bij Dortmund krijg ik de kans om nog een betere voetballer te worden en nieuwe ervaringen mee te maken", zegt Füllkrug, die zo'n 15 miljoen gekost zou hebben.

clock 21:26 21 uur 26.

clock 31-08-2023 31-08-2023.

clock 21:39 21 uur 39. Pavard naar Inter. Benjamin Pavard heeft dan toch zijn zin gekregen. De Franse rechtsachter wilde Bayern München inruilen voor Inter, maar de transfer liet een tijdje op zich wachten. Pavard speelde sinds 2019 voor de Duitse kampioen, maar de 27-jarige verdediger had zijn zinnen op Inter gezet. De Italianen zouden zo'n 30 miljoen betalen aan Bayern. . Pavard naar Inter Benjamin Pavard heeft dan toch zijn zin gekregen. De Franse rechtsachter wilde Bayern München inruilen voor Inter, maar de transfer liet een tijdje op zich wachten. Pavard speelde sinds 2019 voor de Duitse kampioen, maar de 27-jarige verdediger had zijn zinnen op Inter gezet. De Italianen zouden zo'n 30 miljoen betalen aan Bayern.

clock 20:13 20 uur 13. Monaco lijft Balogun in. Folarin Balogun zal ook dit seizoen in de Ligue 1 te bewonderen zijn. Vorig seizoen was de Engelse Amerikaan een sensatie in de spits bij Reims, met 21 competitietreffers. Moederclub Arsenal kan dat succes nu te gelde maken, want het verkoopt de 22-jarige Balogun definitief aan AS Monaco. Het zou hierbij zo'n 40 miljoen euro incasseren voor zijn jeugdspeler. . Monaco lijft Balogun in Folarin Balogun zal ook dit seizoen in de Ligue 1 te bewonderen zijn. Vorig seizoen was de Engelse Amerikaan een sensatie in de spits bij Reims, met 21 competitietreffers. Moederclub Arsenal kan dat succes nu te gelde maken, want het verkoopt de 22-jarige Balogun definitief aan AS Monaco. Het zou hierbij zo'n 40 miljoen euro incasseren voor zijn jeugdspeler.

clock 20:13 20 uur 13.

clock 09:13 09 uur 13. Georges Mikautadze van Metz naar Ajax. Ajax heeft de komst aangekondigd van Georges Mikautadze, de Georgische aanvaller werd voor 16 miljoen euro overgenomen van Metz. Daar had de 22-jarige nog een contract tot 2027, bij Ajax tekende hij tot 2028. Mikautadze werd geboren in Lyon. In de jeugd speelde hij bij Olympique Lyon en Metz, waar hij in 2019 zijn profdebuut maakte. In het seizoen 2020-2021 werd hij samen met enkele ploegmaats uitgeleend aan Seraing. Met 22 doelpunten in 23 wedstrijden in de Challenger Pro League was hij de grote bewerker van de promotie naar de JPL. Hij bleef nog een seizoen als huurling, goed voor 10 goals in 30 competitiematchen. Vorig seizoen liet hij met 23 goals in 37 matchen Metz ook promoveren naar de Ligue 1, waar hij dit seizoen aan 2 goals in 3 duels zit. . Georges Mikautadze van Metz naar Ajax Ajax heeft de komst aangekondigd van Georges Mikautadze, de Georgische aanvaller werd voor 16 miljoen euro overgenomen van Metz. Daar had de 22-jarige nog een contract tot 2027, bij Ajax tekende hij tot 2028.



Mikautadze werd geboren in Lyon. In de jeugd speelde hij bij Olympique Lyon en Metz, waar hij in 2019 zijn profdebuut maakte. In het seizoen 2020-2021 werd hij samen met enkele ploegmaats uitgeleend aan Seraing.



Met 22 doelpunten in 23 wedstrijden in de Challenger Pro League was hij de grote bewerker van de promotie naar de JPL. Hij bleef nog een seizoen als huurling, goed voor 10 goals in 30 competitiematchen.



Vorig seizoen liet hij met 23 goals in 37 matchen Metz ook promoveren naar de Ligue 1, waar hij dit seizoen aan 2 goals in 3 duels zit.





clock 30-08-2023 30-08-2023.

clock 12:26 12 uur 26.

clock 12:24 12 uur 24. Chelsea pikt Servische doelman Djordje Petrovic op in de VS. Chelsea heeft zijn selectie versterkt met de Servische doelman Djordje Petrovic. Hij komt over van New England Revolution uit de Verenigde Staten en ondertekende in Londen een contract voor zeven jaar (met optie). De 23-jarige Petrovic gaat op Stamford Bridge de concurrentie aan met de Spanjaard Robert Sanchez, die in de zomer overkwam van Brighton. Chelsea verloor in het tussenseizoen zijn twee keepers Edouard Mendy (Al-Ahli) en Kepa Arrizabalaga (Real Madrid). . Chelsea pikt Servische doelman Djordje Petrovic op in de VS Chelsea heeft zijn selectie versterkt met de Servische doelman Djordje Petrovic. Hij komt over van New England Revolution uit de Verenigde Staten en ondertekende in Londen een contract voor zeven jaar (met optie). De 23-jarige Petrovic gaat op Stamford Bridge de concurrentie aan met de Spanjaard Robert Sanchez, die in de zomer overkwam van Brighton. Chelsea verloor in het tussenseizoen zijn twee keepers Edouard Mendy (Al-Ahli) en Kepa Arrizabalaga (Real Madrid).