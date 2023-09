Dit waren de belangrijkste transfers in binnen- en buitenland op Deadline Day

clock 01:25 01 uur 25. Randal Kolo Muani in extremis toch nog rond. Paris Saint-Germain heeft op het allerlaatste moment alsnog uitgehaald op de transfermarkt. De Parijzenaren nemen Randal Kolo Muani over van Frankfurt, er is met de deal een kleine 100 miljoen euro gemoeid. Kolo Muani was afgelopen jaar erg sterk in Duitsland, hij scoorde in de competitie 15 keer. Ook was hij goed voor 11 assists. Het grotere publiek kent de Fransman allicht van het afgelopen WK, waarin hij verrassend sterk voor de dag kwam. . Randal Kolo Muani in extremis toch nog rond Paris Saint-Germain heeft op het allerlaatste moment alsnog uitgehaald op de transfermarkt. De Parijzenaren nemen Randal Kolo Muani over van Frankfurt, er is met de deal een kleine 100 miljoen euro gemoeid.



clock 00:18 00 uur 18. Premier League Dan toch! Kompany leent Mike Trésor op het laatste nippertje nog van Genk

Veelbesproken Greenwood vindt onderdak bij Getafe. Mason Greenwood heeft na zijn vertrek bij Manchester United een nieuwe club gevonden. De 21-jarige Engelse aanvaller gaat naar de Spaanse eersteklasser Getafe. Greenwood speelde al anderhalf jaar geen wedstrijden meer vanwege zijn betrokkenheid in een zaak van mishandeling en verkrachting. Manchester United ontbond eind vorige maand zijn contract na een intern onderzoek.

Manchester United versterkt zich met Sofyan Amrabat. Ook Manchester United heeft uiteindelijk zijn langverwachte toptransfer beet, Sofyan Amrabat komt op uitleenbasis over van Fiorentina. De Marokkaan, die jaren geleden nog kort uitkwam voor Club Brugge, speelde vorig jaar een geweldig WK en wordt daar nu voor beloond. Hij moet het middenveld van Manchester United verstevigen, dat het de eerste wedstrijden van het seizoen moeilijk had.



Sambi Lokonga zoekt speelminuten bij Luton Town. Albert Sambi Lokonga wordt dit seizoen opnieuw uitgeleend door Arsenal. De eenmalige Rode Duivel komt niet voor in de plannen van Arteta en moet dus elders op zoek naar speelminuten. De oplossing die uit de bus komt vallen is Luton Town. De promovendus staat na 3 wedstrijden laatst in de Premier League zonder punten, een kwaliteitsinjectie is dus welkom. Afwachten of Lokonga daarvoor kan zorgen.



Ook Antwerp ontdoet zich nog van een overbodige speler. The Great Old laat Frank Boya vertrekken naar het Franse Amiens. Boya speelt sinds 2020 voor Antwerp, maar kon niet volgen met de groei die de club doormaakte. Er volgden uitleenbeurten aan Zulte Waregem en STVV, en nu dus een definitieve transfer naar Amiens.



clock 23:19 23 uur 19. Geen beweging meer rond Arthur Theate. Arthur Theate zal, behoudens een gigantische verrassing, geen transfer meer maken. De Rode Duivel werd doorheen de zomer gelinkt aan verschillende mooie clubs, maar zal uiteindelijk gewoon bij Rennes blijven. Theate zou zelfs zijn contract met een jaar verlengen. . Geen beweging meer rond Arthur Theate Arthur Theate zal, behoudens een gigantische verrassing, geen transfer meer maken. De Rode Duivel werd doorheen de zomer gelinkt aan verschillende mooie clubs, maar zal uiteindelijk gewoon bij Rennes blijven. Theate zou zelfs zijn contract met een jaar verlengen.

clock 23:02 23 uur 02. Franse transfermarkt gesloten, wat met Kolo Muani? In Frankrijk sluit de transfermarkt een uur vroeger. Dat betekent dat de transfer van Randal Kolo Muani beklonken zou moeten zijn, afwachten wat PSG communiceert. . Franse transfermarkt gesloten, wat met Kolo Muani? In Frankrijk sluit de transfermarkt een uur vroeger. Dat betekent dat de transfer van Randal Kolo Muani beklonken zou moeten zijn, afwachten wat PSG communiceert.

clock 23:00 23 uur . Met nog een uur op de klok zijn er nog enkele dossiers hangende: - Haalt PSG Randal Kolo Muani nog binnen? De Fransman zou overkomen voor 90 miljoen euro. - Is Manchester United op tijd met Sofyan Amrabat? De middenvelder zou zijn medische testen al afgelegd hebben. - Wat met Mike Trésor? De assistenkoning zou dicht bij Burnley staan, maar het blijft wachten op een officiële bevestiging. - Keert Divock Origi terug naar Engeland? Nottingham Forest zou de spits willen binnenhalen. Er zijn ook nog enkele andere transfers op til, bijvoorbeeld Sambi Lokonga naar Luton Town. . Met nog een uur op de klok zijn er nog enkele dossiers hangende:



- Haalt PSG Randal Kolo Muani nog binnen? De Fransman zou overkomen voor 90 miljoen euro.

- Is Manchester United op tijd met Sofyan Amrabat? De middenvelder zou zijn medische testen al afgelegd hebben.

- Wat met Mike Trésor? De assistenkoning zou dicht bij Burnley staan, maar het blijft wachten op een officiële bevestiging.

- Keert Divock Origi terug naar Engeland? Nottingham Forest zou de spits willen binnenhalen.



Er zijn ook nog enkele andere transfers op til, bijvoorbeeld Sambi Lokonga naar Luton Town.

Standard verhuurt Bansé. Nog een uitgaande transfer bij Standard. De jonge Burkinees Sacha Bansé wordt voor een seizoen uitgeleend aan het Franse Valenciennes. De middenvelder mocht dit seizoen al 3 keer invallen bij de hoofdmacht van Standard.



Barcelona sluit slotoffensief af met Cancelo. Barcelona heeft voor de tweede keer vandaag uitgepakt met een knappe transfer. De Spaanse landskampioen huurt Joao Cancelo voor een seizoen van Manchester City. De Portugese flankverdediger was lang sterkhouder in het team van Pep Guardiola. Vorig jaar kwam het echter tot een meningsverschil, in het tweede deel van het seizoen werd Cancelo al uitgeleend aan Bayern. Nu volgt dus een nieuwe uitleenbeurt aan Barcelona, het aanvallende spel van de Catalanen moet Cancelo liggen.



Gravenberch officieel bij Liverpool. Liverpool heeft Ryan Gravenberch officieel voorgesteld. De 21-jarige Nederlandse middenvelder komt over van Bayern en tekent een contract "van lange duur". Hij krijgt het rugnummer 38. Gravenberch is een soort noodoplossing voor het middenveld van de Reds, nadat ze een transferoorlog rond Lavia en Caicedo verloren van Chelsea. De Nederlander brak door als groot talent bij Ajax, maar kon die status nooit bevestigen bij Bayern.



Anderlecht verlost van overbodige Mustapha Bundu. Anderlecht is er nog in geslaagd om een ploeg te vinden voor Mustapha Bundu. De Sierra Leoner kwam in 2020 over van het Deense Aarhus, maar haalde nooit het vereiste niveau. Bundu kwam niet verder dan 11 wedstrijden voor Anderlecht, zonder goals of assists. Nu tekent de aanvaller bij Plymouth Argyle, een ploeg uit de Engelse tweede klasse.



