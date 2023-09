Burnley leent Mike Trésor op laatste nippertje van Genk: "Gesprek met Kompany overtuigde me"

Trésor: "Gesprek met coach overtuigde me"

Vanochtend dropte Burnley een filmpje met de eerste reactie van de Belgische aanwinst op zijn sociale media. Hij doet het verhaal van zijn lastminutetransfer uit de doeken.



"Er was al langer interesse. Maar de teams moesten er uit geraken en ook persoonlijk moest ik tot een akkoord komen. Ik babbelde met de coach en de directie. Daarna nam ik de beslissing, maar het duurde allemaal zijn tijd. Finaal ben ik blij van hier te zijn."



De Belgische assistkoning legde uit wat de doorslag gaf: "Het project van de club en de visie van de coach. Ik had een lang gesprek met de coach en dat overtuigde me."



Dat Kompany een naam als een klok is in België speelde ook mee. "Maar zijn visie en het project zijn belangrijker."



Eind juli klopte Genk Burnley in een voorbereidingsduel, 2-0 werd het in Genk. "Dat was voor beide ploegen met een heel ander team dan gewoonlijk", lachte Trésor. "Ik was toen nog gefocust op Genk, de weken daarna werd het almaar concreter."



Vandaag speelt Burnley in de competitie tegen Tottenham, zonder Trésor natuurlijk nog. "Ik ben erg blij om naar de Premier League te trekken, ik kan niet wachten om aan te sluiten bij de groep. Ik ga eerst trainen en ga dan naar de match kijken."