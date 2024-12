"Laat dit de ommekeer zijn": dolblije De Bruyne doet City opnieuw wervelen, "al is de titel nog te vroeg"

do 5 december 2024 06:00

Back with a bang! Kevin De Bruyne kon eindelijk nog eens doen wat hij als de allerbeste kan: Manchester City naar een (deugddoende) driepunter dirigeren. Het regende lof langs alle kanten, KDB zelf was vooral blij met het nieuwe positieve gevoel: "De voorbije periode was écht lastig."

"Het is fantastisch om terug te zijn."



De camera's wisten meteen na affluiten wel naar wie ze hun lens moesten richten.



Kevin De Bruyne schitterde opnieuw zoals weleer bij Manchester City. Eindelijk verscheen nog eens een kamerbrede glimlach op zijn gezicht.



"Hopelijk hebben we nu de klik gemaakt en keert het momentum", klinkt onze landgenoot opgelucht voor de microfoon van Prime.



Zijn coach Pep Guardiola deelde die emotie: "Ik ben zo blij voor Kevin. Hij verdient het allerbeste omdat hij een geweldige jongen is", strooit hij met complimentjes.



"Hij is zo ontzettend belangrijk geweest voor ons, eigenlijk vanaf hij bij City tekende. Als Kevin fit is, is hij onmisbaar."



Vandaag zijn we uitstekend met de uitdaging omgegaan. De Bruyne bij Prime

Die stelling is nog maar eens bewezen: met De Bruyne als basisspeler wonnen ze voor het eerst in 8 (!) wedstrijden.



"De voorbije periode was echt lastig. Met die uitdaging moesten we overweg en dat hebben we vandaag uitstekend gedaan."



Een opdracht die ook Jeremy Doku naar wens uitvoerde. Ook zijn ster fonkelde opnieuw aan de hemel in Manchester met een typische goal.



"Eindelijk nog eens gewonnen!", wist de Belg met zijn vreugde geen blijf. "Ik weet dat die een-op-een mijn sterkte is, dus ik wist waar ik heen moest tijdens mijn actie. Daarna was het wachten op een gaatje in de verste hoek."

Wordt de prooi opnieuw jager?

Door de driepunter tegen Nottingham Forest sluipen De Bruyne en co. trouwens iets dichter in de buurt van Liverpool, dat op een gelijkspel bleef steken tegen Newcastle.



De start van een nieuwe remonte?



"Om eerlijk te zijn denk ik niet dat dit het juiste moment is om daarover te spreken", doet De Bruyne zijn zegje verder.



Iedereen steelt punten van elkaar in de Premier League. Kevin De Bruyne bij Prime