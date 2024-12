VIDEO: Mo Salah pakt record van Wayne Rooney af met meeste wedstrijden met goal én assist

De beslissende acties van Mo Salah zijn vaak een garantie op winst, maar niet altijd. De 3 Liverpool-goals leverden maar een punt op (3-3).



In de 7 Premier League-wedstrijden sinds 20 oktober thuis tegen Chelsea trof de spits telkens raak, tegen Southampton en Newcastle zelfs 2 keer.



Dit seizoen zit hij in de eigen competitie aan 13 goals in 14 wedstrijden met daar nog 8 assists bovenop. In de Champions League was hij goed voor 1 goal en 4 assists in 5 duels.



Hij start altijd in de basis, behalve in de League Cup, waar hij 1 keer scoorde in 2 bekerpartijen. Goed voor 15 goals en 12 assists in zijn 21 wedstrijden dit seizoen.