"Hopelijk is hij de volgende": Mo Salah grapt over contract van Virgil van Dijk, die "emotionele dag" beleefde

"Ik ben blij dat ik mijn contract kon verlengen", vertelde Salah gisteren na de match tegen West Ham in een dubbelinterview met zijn Nederlandse ploegmaat. "Hopelijk is Virgil de volgende."

Dinsdag is het exact 36 jaar geleden dat een van de grootste stadionrampen in de voetbalgeschiedenis plaatsvond. 97 fans van Liverpool lieten daarbij het leven.

"Dat is niet alleen voor de spelers en de staf zo, maar ook voor iedereen die een band heeft met Liverpool. Iedereen weet hoeveel ik van deze club hou en we zullen zien wat volgende week brengt", antwoordt Van Dijk mysterieus.

Van Dijk sprak over "onze droom" en die lijkt toch stilaan werkelijkheid te worden. Als Liverpool volgende week wint tegen Leicester City en Arsenal niks raapt op bezoek bij Ipswich, dan zijn de Reds al kampioen.

Ook Mo Salah voelt dat die nu als maar dichter komt. "Dat kunnen we nu wel zeggen. Ik denk dat we het ook een beetje aan onze fans verschuldigd zijn, zeker omdat onze vorige titel (in 2020, red.) in de lockdown was. Laat ons ervoor gaan en het kampioenschap winnen."

Trainer Arne Slot laat de teugels nog niet vieren. Hij beseft dat het ondanks de ruime voorsprong geen makkelijk seizoen was.

"Uitgezonderd twee of drie zeges is elke overwinning moeilijk geweest. De laatste matchen hebben ons getoond hoe lastig het is om een match te winnen. Dat is overal zo, laat staan in de Premier League én op het einde van het seizoen."