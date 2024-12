"Arne Slot heeft hen nog eens 10% beter gemaakt": 90 Minutes doopt Liverpool tot "beste ploeg ter wereld"

wo 4 december 2024 13:00

In dezelfde week zowel van Real Madrid als Manchester City winnen. Arne Slot en Liverpool zijn met glans geslaagd voor hun tot dusver grootste test dit seizoen. De fiere leider in de Premier League en de Champions League lijkt zo het stokje over te nemen als momenteel "beste ploeg ter wereld", zag het 90 Minutes-panel: "Slot heeft Liverpool nog eens 10% beter gemaakt dan onder Klopp."

"Niet ver van de perfectie vandaan." Zo omschreef Arne Slot de prestatie van zijn Liverpool in de topper tegen Manchester City. Ook in 90 Minutes klonk niets dan lof over de fiere leider in de Premier League en de Champions League. "De start van Liverpool was bloedmooi", opent Filip Joos. "Ze sneden de adem van City af", zag Joris Brys. En ook al was dat niet het City van de voorbije jaren: "Je blijft toch ook denken dat het echt super de verdienste is van Liverpool", aldus Filip. "Het is de eerste keer dat City zelf zo naar adem moest happen omdat het te snel ging", pikt Joris weer in. En dus komen ze tot de conclusie: "Op dit moment is Liverpool de beste ploeg ter wereld, niet alleen qua cijfers. Ze winnen van iedereen."

Nog eens 10% beter dan onder Klopp

En zo klopte Slot dit seizoen al zowel het City van Guardiola, het Real van Ancelotti en het Leverkusen van Xabi Alonso. Zonder ook maar één doelpunt te slikken.

"Je kan dan wel zeggen dat zowel Real als City heel belangrijke spelers hebben die niet meededen. Maar het blijft wel fenomenaal."

"En je komt na het tijdperk van Klopp, waarna het logisch is dat je in het eerste half jaar nog wat moet zoeken. Dat is totaal niet het geval. Slot heeft hen nog eens 10% beter gemaakt", denkt Sam Kerkhofs.

Gravenberch is dé revelatie in het Europese voetbal dit seizoen. Filip Joos

Een van de exponenten van het succes van Liverpool, is motor van de ploeg Ryan Gravenberch. "Hij is dé revelatie in het Europese voetbal dit seizoen", vindt Filip. "Hij biedt zich aan en zet dat grote been als scherm. Hij zet zijn been zó ver en blijft in balans, je komt er gewoon niet aan. En hij draait ongelofelijk goed door en geeft dan een pass over 10 meter recht op recht. Hij breekt de linie en dat is zo goed." Maar niet alleen de 22-jarige Nederlander bloeit dit seizoen helemaal open. Ook trouwe sterkhouders Mohamed Salah en Virgil van Dijk blinken weer uit. "Salah lijkt herboren, maar dat is niet alleen bij hem zo. Ook voor een speler als Van Dijk zorgt dat nieuwe, die andere manier van verdedigen, voor motivatie", vult Steven Defour aan. "Een bepaalde hiërarchie en bepaalde wissels die onder Klopp altijd dezelfde waren, zijn nu veranderd." "Eigenlijk heeft Klopp de club een cadeau gegeven door zelf afstand te nemen.", sluit Filip af. En dat cadeau hebben Slot en zijn troepen gretig uitgepakt. Stoomt de Liverpool-trein ook vanavond op verplaatsing in Newcastle door?

