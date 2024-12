Liverpool-coach Arne Slot geniet na demonstratie tegen Manchester City: "Niet ver van de perfectie vandaan"

9 punten meer dan Arsenal en Chelsea en al 11 punten meer dan Manchester City. Op de koop toe: foutloos op kop in de Champions League, met een 15 op 15. De eerste maanden van Arne Slot bij Liverpool konden moeilijk beter. "Ik denk dat niemand, ook ik niet, dit had durven te voorspellen", sprak Slot zondag na de 2-0-zege tegen City.

Een Liverpool in bloedvorm versus een zwalpend Manchester City: het leverde zondag op Anfield de logische winnaar op. De thuisploeg was heer en meester, al viel de bevrijdende 2-0 van Mohamed Salah pas in het slotkwartier.

"Bij zo'n topper is het misschien ook wel leuk dat het zo lang spannend blijft, al had ik het ook wel aangenaam gevonden als we eerder die 2-0 gemaakt hadden", sprak Slot na afloop in de Britse pers.

"Of onze 1e helft perfect was? Toch wel bijna, als je kijkt naar de energie die we brachten, in combinatie met de steun van het publiek. Dat voelde ik ook woensdag tegen Real Madrid al, maar nu was het nog een tikkeltje meer."