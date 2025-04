"Wat een voetballer": Britse pers smult van "maestro" Tielemans na 4-1-zege, ook Onana krijgt lof na knappe goal

kalender zo 20 april 2025 08:25

Tielemans was andermaal beslissend voor Aston Villa.

De ene pakte uit met een assist na amper 33 seconden, de andere nagelde de 4-1 wondermooi in de bovenhoek. Villa-Belgen Youri Tielemans en Amadou Onana drukten zaterdagavond opnieuw stevig hun stempel op de Premier League. De complimentjes voor onze landgenoten kwamen na de ruime zege tegen Newcastle van overal. "Hij is op dit moment een van de beste spelers in de Premier League."

Een goal tegen PSG en een assist tegen Nottingham Forest, Southampton, PSG en Newcastle. Het zijn heerlijke weken als je Youri Tielemans heet. Onze landgenoot was dit weekend al voor de 5e wedstrijd op een rij beslissend voor zijn Aston Villa. Na amper 33 seconden zette hij Ollie Watkins op weg naar de 1-0, nadat hij zelf het leer gerecupereerd had. Oké, er kwam wat geluk kijken bij de afwerking, maar het maakt de statistieken van Tielemans er niet minder op. Daarna liet hij de meeste passes, meeste geslaagde tackles én meeste duels noteren tegen Newcastle. Ook bij de 3-1 was de Belgische middenvelder betrokken met een goeie infiltratie.

Tielemans is de maestro en doet het er allemaal makkelijk uitzien. Alles passeert via hem. Jamie Redknapp (BBC)

Niemand die dus verbaasd opkeek toen onze landgenoot na de ruime zege van overal bloemetjes toegeworpen kreeg. "Een midfield masterclass", noemden fans het op sociale media. De Britse omroep BBC stelde zelfs dat Tielemans "een van de beste spelers in de Premier League is op dit moment". "Youri Tielemans, wat een voetballer", vulde ex-Tottenham-middenvelder Jamie Redknapp aan. "Hij is de maestro en doet het er allemaal makkelijk uitzien. Alles passeert via hem." The Guardian deed gretig mee. "Tielemans speelde een prima wedstrijd. Vooral het counterpressen rond de 16 van Newcastle was goed. Dat heeft Unai Emery echt in hem naar boven gehaald."

Screamer