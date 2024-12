Schuilt er een spookrijder in de superster? Hoe Mo Salah (on)bewust voor stress zorgt bij Liverpool

ma 2 december 2024 09:26

"The Egyptian King!" Anfield zong na de gewonnen topper tegen Man City zijn lieveling Mohamed Salah luidkeels toe na een nieuwe man-van-de-match prestatie. Op zijn 32e lijkt hij scherper én belangrijker dan ooit voor Liverpool, alleen: wordt Salah zijn aflopend (duur) contract wel verlengd?

Met een nieuwe glansprestatie tegen eeuwige rivaal Manchester City toonde Mohamed Salah nog maar eens zijn klasse.



Eerst door de ban te breken met een prinsheerlijke assist, later zette hij zelf de kroon op zijn werk door koelbloedig een elfmeter om te zetten.



Op de boarding van Anfield schouwde hij zijn paleis aan, de farao heerste als nooit tevoren.

Zo krikt de Egyptenaar zijn duizelingwekkende cijfers nog maar eens op.



Dit seizoen is hij de MVP van de Premier League met 11 goals en 7 assists, en dat na slechts 13 speeldagen.



Met 223 doelpunten staat hij ook nog wat steviger op de derde plek in het lijstje van topschutters aller tijden van Liverpool.



Tel daar nog eens bij dat hij rechtstreeks betrokken is bij 64 rozen in 74 competitiewedstrijden tegen de "Big Six" en je weet dat Salah een man van de grote momenten is.

Het nummer 11 wordt dan ook op handen gedragen door het publiek.



Dat komt grotendeels door de grote successen die ze aan hem te danken hebben - denk maar aan de Champions League-eindzege in 2019 of de eerste titel in 30 jaar - maar ook omdat hij de regelmaat zelve is.



In zijn laatste 8 seizoenen in de Premier League trof Salah steeds minstens 10 keer raak. Maar zien we "Mo" volgend jaar wel nog aan het werk in het shirt van Liverpool?

32 jaar, maar nog steeds messcherp.

Emotionele breuk waait in de wandelgangen

Het is een gevoelig thema aan de boorden van de Mersey.



"Als ik eerlijk ben, spookt het door mijn hoofd. Zoals het er nu voor staat, heb ik mijn laatste wedstrijd tegen Man City gespeeld", klonk het somber voor de microfoon van Sky.



De kwestie? Salah zijn (dure) contract loopt af eind dit seizoen en de Egyptenaar ontving nog steeds geen nieuw voorstel van Liverpool.



Zoals zo vaak zorgen de centen voor de twistappel, maar in het geval van de Egyptenaar ook de periode. Salah zou minstens 4 extra jaren willen, terwijl Liverpool het naar verluidt op 2 seizoenen zou willen houden. En dat zonder een ferme opwaardering van zijn huidige contract.



Zijn leeftijd (32) speelt daarbij natuurlijk een grote rol.

De contractperikelen spoken door mijn hoofd. Ik zal sowieso nog van iedere seconden genieten. Mo Salah

Momenteel lijkt het water dan ook (te) diep tussen beide partijen.



"Of ik teleurgesteld ben in de clubleiding? Ja. Ik heb nog geen voorstel ontvangen, dus ik ben waarschijnlijk meer 'out' dan 'in' de toekomstplannen."



Zo kiest Salah onrechtstreeks voor een bocht van 180 graden om als spookrijder de confrontatie met het bestuur aan te gaan.



"Hoe dan ook zal ik hier van iedere seconde genieten. Hopelijk winnen we samen het kampioenschap, daarna zien we wel wat gebeurt", ging Mo himself nog verder.

Uitzondering toestaan of trouw blijven aan ideaal?

Dat Salah zijn verhaal zo openlijk in de pers doet, stoot sommige analisten en ex-spelers van de club tegen de borst.



"Want Mo moet beseffen: hij zet daardoor Liverpool onder druk nét nu ze zo fantastisch bezig zijn, klinkt het rechtlijnig bij Jamie Carragher, levende legende van Liverpool en tegenwoordig analist.



"Dat is egoïstisch, niemand is groter dan de club"



Liverpool is als club niet groot geworden door spelers te geven wat ze willen. Jamie Carragher, Liverpool-legende