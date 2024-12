Liverpool geeft doodziek Manchester City nieuwe uppercut en neemt nu al stevige optie op titel

zo 1 december 2024 18:53

Liverpool einde 2 - 0 herbekijk Manchester City 12' - Doelpunt - Cody Gakpo (1 - 0) 24' - Geel - Matheus Nunes 32' - Geel - Phil Foden 36' - Geel - Ryan Gravenberch 45+1' - Geel - Manuel Akanji 57' - Verv. Matheus Nunes door Jéremy Doku 58' - Verv. Ilkay Gündogan door Savinho 72' - Verv. Cody Gakpo door Darwin Núñez 73' - Verv. Trent Alexander-Arnold door Jarell Quansah 78' - Doelpunt strafschop - Mohamed Salah (2 - 0) 79' - Verv. Phil Foden door Kevin De Bruyne 79' - Verv. Rico Lewis door Jack Grealish 84' - Verv. Mohamed Salah door Curtis Jones 90+1' - Verv. Luis Díaz door Harvey Elliott Premier League - speeldag 13 - 01/12/24 - 17:00 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Cody Gakpo na 12', 1 - 0 12' Cody Gakpo 12' Cody Gakpo 1 - 0 penalty door Mohamed Salah na 78', 2 - 0 78' Mohamed Salah 78' Mohamed Salah 2 - 0

Terwijl Liverpool een droom beleeft, blijft de nachtmerrie van Manchester City duren. In dé topaffiche van de Premier League hebben de Reds vlot de maat genomen van een doodzieke landskampioen. Cody Gakpo opende vroeg de score, Mo Salah besliste vanop elfmeter de partij. City, dat nu al 7 (!) duels niet meer kon winnen, dreigde amper en volgt al op 11 punten van Liverpool. Over and out, toch?



Een blockbuster die de hooggespannen verwachtingen méér dan inloste.



Alle ogen van de voetbalwereld stonden zondagavond op Liverpool - Manchester City gericht. En of we sensatie te zien kregen.



Een rode blitzkrieg was het op Anfield: Liverpool voetbalde de bezoekers bij momenten aan flarden, Pep en de zijnen zagen alle hoeken van het veld.



Het openingsdoelpunt liet dan ook niet lang op zich wachten: Mohamed Salah perforeerde wondermooi het allerkleinste gaatje om Gakpo de openingsgoal voor te schotelen.



1-0 na nog geen kwartier spelen, maar het was al langer alarmfase rood.

Egypte boven

"Mo Salah, the Egyptian King!" Het bleek de voorbode van de grote "Mo Salah" show.



Een pas buitenkantje voet hier, een lekkere dribbel daar: de winger van Liverpool greep eigenhandig gans City naar de keel.



Eerst miste hij oog-in-oog met Ortega nog een dot van een kans, maar het bleek uitstel van executie.



Diezelfde Ortega hielp daarbij een handje: onhandig graaide de doelman van City de doorgebroken Luiz Diaz neer, het leer ging op de stip. Een koud kunstje voor Salah, die zo met een goal en assist nog maar eens dé man was bij Liverpool.

De vreugde kon niet op bij de Reds, bij City was het één en al miserie. Ook een invalbeurt van landgenote Doku en De Bruyne kon daar niets meer aan veranderen.



De ironische gezangen van de thuispubliek - "You're getting sacked in the morning" aan het adres van Guardiola gooiden nog wat olie op het vuur.



De Spanjaard reageerde laconiek met 6 opgestoken vingers: het aantal PL-titels dat hij al in zijn prijzenkast heeft staan. Die zit.



Ondanks die steekjes maakte Manchester City opnieuw een horror van formaat mee, Liverpool trakteerde zich dan weer op de betere feelgood-movie.



Want de pijnlijke achterstand van de bezoekers na 13 speeldagen op de fiere leider? Al 11 punten. Een nieuw titelsprookje van Guardiola lijkt nu al aan diggelen te liggen, Liverpool mag dan weer dromen als nooit tevoren.

