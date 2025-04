"Hij blijft": sterspeler Mo Salah verlengt zijn contract bij Liverpool

De fans van Liverpool zullen een gat in de lucht springen: Mo Salah voetbalt ook volgend seizoen voor de Engelse topclub. De 32-jarige Egyptenaar heeft zijn contract verlengd. "Ik geniet hier volop van het leven en het voetbal", reageert Salah die met Liverpool op de Premier League-titel afstevent.

Salah stond op het lijstje van verschillende topclubs hij kon ook gaan voetballen in Saudi-Arabië, maar de aanvaller blijft Liverpool trouw.

De supporters van de leider in de Premier League zullen verheugd zijn. Salah is ook in zijn 8e seizoen bij Liverpool van goudwaarde voor de ploeg. Dit jaar zit hij al aan 27 goals en 17 assists in 29 competitiematchen.

Ik heb bijgetekend omdat ik geloof dat we écht kans maken om nog meer prijzen te winnen.

"Uiteraard ben ik blij", reageert Salah op website van de club. "We hebben een goede ploeg. Die hadden we vroeger ook al, maar ik heb bijgetekend omdat ik geloof dat we écht kans maken om nog meer prijzen te winnen."

De Egyptenaar snijdt volgend seizoen zijn 9e jaargang aan bij Liverpool. "Hopelijk worden dat er 10. Ik geniet hier volop van het leven en het voetbal. Het waren de mooiste jaren uit mijn carrière."

Salah kwam in 2017 over van AS Roma. Liverpool betaalde toen 42 miljoen euro voor de "Egyptian King" aan de Italianen.