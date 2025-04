Het succesverhaal van Mohamed Salah en ‘zijn’ Liverpool: 184 doelpunten en straks tweede titel?

kalender vr 11 april 2025 15:15

Het sprookje is nog niet ten einde. Ondanks de interesse uit Saudi-Arabië, blijft Mohamed Salah zijn rode liefde Liverpool trouw. Een gouden combinatie die al veel doelpunten opleverde. De Egyptenaar kwam in de zomer van 2017 over van AS Roma, nu is hij Premier League-topscorer en haast niet meer weg te denken. Een overzicht van zijn succesperiode.

Mohamed Salah heeft zijn contract bij Liverpool met twee jaar verlengd. De Egyptenaar is al jaren het boegbeeld van een sterk Liverpool, dat onder nieuwe coach Arne Slot koploper van de Premier League is. Salah staat met 184 doelpunten op de derde plaats wat aantal doelpunten voor Liverpool betreft. Enkel clublegendes Ian Rush (346) en Roger Hunt (285) gaan hem voor. In totaal heeft de Egyptische aanvaller al 11 trofeeën in zijn prijzenkast staan. 8 daarvan behaalde hij met Liverpool.

32 Premier League-doelpunten in eerste seizoen

In de zomer van 2017 liet Salah de Italiaanse hoofdstad Rome achter zich. De Egyptenaar gaf de Romeinen een afscheidscadeau van 19 doelpunten en 14 assists. Genoeg om Jürgen Klopp en Liverpool te overtuigen. ‘The Egyptian King’ drukt er meteen zijn stempel. Met 32 doelpunten kroont hij zich meteen tot topschutter van de Premier League. In de Champions League blijkt hij samen met Sadio Mané en Roberto Firmino een gouden drietand. De drie heren verdelen 30 doelpunten eerlijk onder elkaar.

In zijn tweede seizoen bij The Reds was het direct prijs. Liverpool verslaat in een volledig Engelse finale Tottenham en wint de beker met de grote oren. Salah zet al na twee minuten een strafschop om, supersub Divock Origi beslist de wedstrijd in de 87e minuut. Liverpool wint voor het eerst in dertien jaar de Champions League.

Binnenkort tweede titel?