Kevin De Bruyne zorgt voor nieuwe vibe bij City: "Hij had een voet in alles"

do 5 december 2024 14:52

Bij zijn eerste basisplaats sinds half september was het verschil meteen duidelijk: City kon voor het eerst in 7 duels nog eens winnen.

Kevin De Bruyne stond voor het eerst sinds september nog eens in de basis en dat zorgde meteen voor een andere vibe in het Etihad Stadium. De fans zongen blij, De Bruyne lachte blij met een snelle assist en goal én geplaagde City-coach Guardiola kon eindelijk ook weer lachen. De Britse pers zag dat het goed was.

BBC Radio 5 Live Football Daily: "De Bruyne stuwde zijn team vooruit"

Natuurlijk was Kevin De Bruyne de talk of the town in Manchester en ver daarbuiten. Voormalig Man.City-verdediger Jen Beattie strooide met lof in de dagelijkse podcast.



"De mannen van Guardiola leken defensief veel strakker en sterker, maar Kevin De Bruyne stal de show. Hij vloog van bij het begin. Hij was bij alles betrokken en stuwde zijn team vooruit."



Voor het eerst sinds half september stond KDB nog eens in de basis. De voorbije 7 matchen kon City niet winnen, meer nog: het ging 5 keer op een rij onderuit. Ongezien voor City én Guardiola.



Maar met basisspeler De Bruyne veranderde alles: "Dat hij meteen uitpakt met een goal en assist in zijn eerste start sinds lang is fantastisch. Dat bewijst dat hij heel hard gewerkt heeft tijdens zijn revalidatie om weer op zijn niveau te raken."



Een staande ovatie viel hem dan ook te beurt bij zijn vervanging een kwartier voor tijd. "Dat is geen verrassing. Hij leek scherp en het team kreeg daarvan de beloning."

Kevin heeft heel hard gewerkt tijdens zijn revalidatie om weer op zijn niveau te raken. Jen Beattie

BBC Match of the Day: "Als De Bruyne start, wint City"

Vijf keer begon De Bruyne in de basis in de competitie dit seizoen, vijf keer won City. Daar haalt Match of the Day zijn conclusie dat met KDB in de 11, de 3 punten binnen zijn.



In de 9 die hij miste door zijn dijblessure of waarin hij maar sporadisch wat minuten speelde, werd maar een derde gewonnen.



"Kevin is een echte topper, een van de besten die we ooit gezien hebben op de Engelse velden", ziet analist Micah Richards. "Hij slaagt erin om altijd de ruimtes te vinden."

Daily Mail: "Gewoon zijn aanwezigheid maakt anderen al beter"

In het seizoen 2023-2024 lag Kevin De Bruyne in de eerste maanden ook in de lappenmand met een hamstringblessure. Maar toen stond hij op en was hij al de talisman van City, dat alsnog kampioen werd, stelde de Daily Mail vast.



"En City zal nu op hetzelfde hopen. De terugkeer van de koning biedt niet enkel wat extra vindingrijkheid op het moment dat ze dat het hardst nodig hebben."



"Hij zorgt er ook voor dat de rest wat groter oogt en wat sneller loopt. Enkel zijn aanwezigheid zorgt al voor een onbewust verlangen om de beste versie van jezelf te zijn."

